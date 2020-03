Κορονοϊός ΗΠΑ: Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα στον πλανήτη από την πανδημία - Ξεπέρασαν τους 2000 οι θάνατοι, πέθανε βρέφος από τον ιό

Κορονοϊός ΗΠΑ: Σύμφωνα με τα στοιχεία από το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, οι ΗΠΑ είναι πια η χώρα που καταγράφει τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης στον πλανήτη καθώς ξεπέρασε τις 120.000 ενώ ο αριμθός των νεκρών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού στις ΗΠΑ ξεπέρασε τους 2.000 χθες Σάββατο.



Οι αρχές της πολιτείας Ιλινόι ανακοίνωσαν ότι ένα μωρό ηλικίας μικρότερης του ενός έτους πέθανε στις ΗΠΑ εξαιτίας της COVID-19. «Έχω πολύ λυπηρές πληροφορίες να ανακοινώσω. Ανάμεσα στους θανάτους των τελευταίων 24 ωρών ήταν αυτοί ενός δημοσίου υπαλλήλου της πολιτείας κι ενός πολύ μικρού παιδιού», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ, ο κυβερνήτης του Ιλινόι. Το πολιτειακό υπουργείο Υγείας του Ιλινόι διευκρίνισε αργότερα πως το παιδί ήταν μικρότερο από ενός έτους, χωρίς να εξηγήσει αν είχε υποκείμενες παθήσεις.

What #Coronavirus looks like from day to day after infection #Stayathome pic.twitter.com/5mzuxhgkAE