Σεισμός στις ΗΠΑ: Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Αϊντάχο [vid]

Σεισμός στις ΗΠΑ: Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα) στο Άινταχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σεισμός, διάρκειας μεταξύ 20 και 30 δευτερολέπτων, έγινε πάντως αισθητός σε όλο το Αϊντάχο και σε γειτονικές πολιτείες.

Ο Εγκέλαδος ταρακούνησε μία πολύ μεγάλη περιοχή στην Πολιτεία του Άινταχο, καθώς υπήρξαν αναφορές από πολύ μακρινές πόλεις σε σχέση με το επίκεντρο του σεισμού, το οποίο ήταν στα 118 χιλιόμετρα βόρειαανατολικά του Μερίντιαν, τριάντα χιλιόμετρα από το μικρό χωριό Στάνλεϊ (68 κάτοικοι) ή 125 χιλιόμετρα από την πολιτειακή πρωτεύουσα, την Μπόιζ. «Δεν υπάρχουν αναφορές ζημιών αυτή τη στιγμή», σχολίασε λίγο αργότερα η Αστυνομική Διεύθυνση Boise.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στις πόλεις του Αϊντάχο αλλά και σε περιοχές της Μοντάνα, της Γιούτα και της Νεβάδα.

Ο Δρ Lucy Jones, ένας σεισμολόγος στο Caltech, δήλωσε ότι η περιοχή του Αϊντάχο έχει σεισμό περίπου αυτού του μεγέθους κάθε 30 ή 40 χρόνια. Το πιο πρόσφατο, ένας σεισμός μεγέθους 7,0 κοντά στο Borah Peak το 1983, σκότωσε δύο παιδιά και προκάλεσε ζημιές ύψους 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

6.5 magnitude earthquake northeast of Boise, Idaho!