Λιβύη Τουρκία: Ο Χαφτάρ ισχυροποιείται με Τουρκικές απώλειες

Λιβύη Τουρκία: Ο Χαφτάρ κρατάει αλλά με Τουρκικές απώλειες. Οι συγκρούσεις δεν έχουν σταματήσει στην Λιβύη μεταξύ του Χαφτάρ και το Σάρατζ με τους Τούρκους τζιχαντιστές μισθοφόρους που έχει φέρει ο Ερντογάν από την Συρία να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν του Λίβυους που πολεμούν στην χώρα τους. Αν και οι απώλειες είναι δύσκολο να επιβεβαιωθούν, εντούτοις οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν δείχνουν συνεχώς καταρριφθέντα Drone ΤΒ2 και τα κατεστραμμένα τεθωρακισμένα ACV15. Αυτό οδήγησε την Τουρκία να προσπαθήσει να “σπάσει” το εμπάργκο όπλων με εμπορικό πλοίο, που αναχαιτίστηκε από γαλλικά και ελληνικά πολεμικά.

#GNA / #Erdogan losses the past 24 hours:

Dead : 15Libyans 29 Syrians

Injured : 38 ( 17 critical )

UAV: 3 #Bayraktar #TB2 (2 in #Tripoli 1 in misrata),(1 reconnaissance)

3 ACV-15 captured.

1 #BMC #Kirpi destroyed 1 captured.

11 armed Vehicles destroyed 3 captured#Libya #LNA pic.twitter.com/HtyGQgzd1E