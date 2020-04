Κορονοϊός Βρετανία: 563 νεκροί σε μια ημέρα - 4.324 νέα κρούσματα

Κορονοϊός Βρετανία: Στο σύνολό τους οι άνθρωποι που έχουν χάσει την ζωή τους από τον κορονοϊό στη Βρετανία ανέρχονται σε 2.352, οδηγώντας τη χώρα στην πέμπτη θέση με τις χειρότερα χτυπημένες από τον κορονοϊό. Τα κρούσματα στην Βρετανία φτάνουν τις 29.474. Σε ένα 24ωρο, έχασαν τη ζωή τους 563 άνθρωποι και εντοπίστηκαν 4.324 νέα κρούσματα.

Περίπου 2.000 από τα 500.000 άτομα που εργάζονται στην πρώτη γραμμή του Συστήματος Υγείας της Αγγλίας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού έχουν ήδη πραγματοποιήσει το τεστ για τον ιό, σε μία προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν έχουν πράγματι τα συμπτώματα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Από τους συνολικά 1,2 εκατομμύρια εργαζόμενους στο NHS της Αγγλίας, σήμερα υπολογίζεται ότι βρίσκεται σε απομόνωση ο ένας στους τέσσερις, τη στιγμή που η εργασία τους θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση των περιστατικών στη χώρα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ιατρικών θεμάτων στο NHS της Αγγλίας, καθηγητή Στίβεν Πόουις, το επόμενο 15ήμερο θα συνεχίζει να αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από κορονοϊό, ενώ ειδικοί επιστήμονες αναμένουν ότι η επιδημία στη Βρετανία θα κορυφωθεί γύρω στο Πάσχα.

NEW: NHS England has sent a letter to all trusts saying govt has now lifted 15% cap on staff testing.

Asks CEOs to make sure full capacity used everyday (this follows lag between capacity of tests and actual tests carried out) pic.twitter.com/LXsVgx13CN