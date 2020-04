Κορονοϊός Ιταλία: Οι Ιταλοί κατεβάζουν τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κτίρια τους [vid]

Κορονοϊός Ιταλία: Ενδεικτική της κατάστασης είναι η ενέργεια πολλών ιταλών αξιωματούχων να κατεβάσουν την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντικαθιστώντας την με την ιταλική. Η κυβέρνηση Κόντε δεν έχει πάρει επίσημα θέση, αν και φαίνεται να την επικροτεί. ενώ δεν λείπουν και κάποιες ακραίες πράξεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με αγανακτισμένους Ιταλούς να καίνε τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένδειξη αγανάκτησης. Οι αξιωματούχοι κατέβασαν τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη θέση της τοποθέτησαν τη σημαία της Κίνας αλλά και της Ρωσίας , σε κάποιες περιπτώσεις, μιας και ήταν οι χώρες που προσέφεραν ιατρική βοήθεια στην γειτονική Ιταλία.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος της Βερόνα, Φλάβιο Τόζι στέλεχος της Λέγκα του Σαλβίνι, έδωσε εντολή να κατέβουν όλες οι σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κτίρια στην πόλη. Στη συνέχεια ακολούθησε ο ένας μετά τον άλλον οι δήμαρχοι στην Ιταλία, κυρίως των πόλεων της Λομβαρδίας και του Βένετο. Οι Ιταλοί είναι αγανακτισμένοι και δίκαια θα μπορούσε να πει κάποιος με τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά και την άκαμπτη στάση της Γερμανίας η οποία έχει πει «όχι» στην έκδοση ευρωομολόγου για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από τον κορονοϊό.

BIG – The Vice-President of Italien Parliament lifted the #EU flag and replaced it with Italian flag!#COVIDー19 #Italy #COVID19 #COVIDpic.twitter.com/AOges1Aijr