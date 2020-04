Κορονοϊός φάρμακο: Στην Ιταλία ξεκίνησε πειραματική θεραπεία με πλάσμα ιαθέντων

Κορονοϊός Ιταλία: Η πολυκλινική της Παβία, στη βόρεια Ιταλία, ξεκίνησε την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020, πειραματική φάση για τη θεραπεία ασθενών με κορονοϊό, που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, με το πλάσμα ιαθέντων, οι οποίοι έχουν αναπτύξει αντισώματα. Η πειραματική αυτή φάση έλαβε το πράσινο φως απ΄όλες τις αρμόδιες αρχές της χώρας. Το πρωτόκολλο ετοίμασε το τμήμα αιματολογίας και ανοσολογίας της πολυκλινικής Σαν Ματέο. Οι πρώτοι θεραπευμένοι ασθενείς, που έγιναν δότες πλάσματος, είναι ένα ζευγάρι γιατρών. Είναι οι δύο ασθενείς οι οποίοι είχαν μολυνθεί πρώτοι από τον ιό στην ευρύτερη περιοχή της Παβία.

Να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 115.242. Οι νεκροί έφτασαν τους 13.915. Παράλληλα, 18.278 άνθρωποι έχουν ιαθεί. Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 110.574 και είχαν χάσει την ζωή τους 13.155 άνθρωποι ενώ 16.847 είχαν θεραπευθεί. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 760 ασθενείς και καταγράφηκαν 4.668 νέα κρούσματα. 1.431 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό. 4.053 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 28.540 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 50.456 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 46.065 και οι νεκροί 7.960. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 15.333 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 1. 811. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 10.111, με 532 νεκρούς.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού σημειώνει ελαφρά αύξηση. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, επίσης, αφού το προηγούμενο εικοσιτετράωρο οι ασθενείς που είχαν χάσει την ζωή τους ήταν 727 . Οι ιταλικές αρχές ελπίζουν ότι με την αυστηρή τήρηση των περιοριστικών μέτρων, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων, πιθανώς την ερχόμενη εβδομάδα, θα πρέπει να αρχίσει να περιορίζεται αισθητά.

Μηνύματα αλληλεγγύης όπως αυτό της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, και δημοσιεύματα όπως αυτό της Bild, δεν φαίνεται να πείθουν τους Ιταλούς, οι οποίοι δεν κρύβουν τη δυσαρέσκεια τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την έλλειψη αλληλεγγύης προς τη χώρα τους που μαστίζεται από την πανδημία.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η ενέργεια πολλών ιταλών αξιωματούχων να κατεβάσουν την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντικαθιστώντας την με την ιταλική. Η κυβέρνηση Κόντε δεν έχει πάρει επίσημα θέση, αν και φαίνεται να την επικροτεί. ενώ δεν λείπουν και κάποιες ακραίες πράξεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με αγανακτισμένους Ιταλούς να καίνε τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένδειξη αγανάκτησης.

Οι αξιωματούχοι κατέβασαν τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη θέση της τοποθέτησαν τη σημαία της Κίνας αλλά και της Ρωσίας , σε κάποιες περιπτώσεις, μιας και ήταν οι χώρες που προσέφεραν ιατρική βοήθεια στην γειτονική Ιταλία.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος της Βερόνα, Φλάβιο Τόζι στέλεχος της Λέγκα του Σαλβίνι, έδωσε εντολή να κατέβουν όλες οι σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κτίρια στην πόλη. Στη συνέχεια ακολούθησε ο ένας μετά τον άλλον οι δήμαρχοι στην Ιταλία, κυρίως των πόλεων της Λομβαρδίας και του Βένετο. Οι Ιταλοί είναι αγανακτισμένοι και δίκαια θα μπορούσε να πει κάποιος με τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά και την άκαμπτη στάση της Γερμανίας η οποία έχει πει «όχι» στην έκδοση ευρωομολόγου για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από τον κορονοϊό.

