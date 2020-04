Κορονοϊός ΗΠΑ: Παγκόσμιο ρεκόρ θανάτων σε μια ημέρα - Καταγράφηκαν 1.480 νεκροί μέσα σε 24 ώρες

Κορονοϊός ΗΠΑ: Σαρώνει ο Κορονοϊός στις ΗΠΑ καθώς 1.480 νέοι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού καταγράφηκαν μέσα σε μια μέρα , σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς. Είναι ο χειρότερος απολογισμός που έχει καταγραφεί σε 24 ώρες σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο μέχρι σήμερα. Και τα αριθμοί αυτοί καταμετρήθηκαν από τις 20:30 της Πέμπτης ως την ίδια ώρα χθες Παρασκευή, σύμφωνα με τα δεδομένα του πανεπιστημίου που ανανεώνονται συνεχώς, με τον συνολικό αριθμό θυμάτων να έχει πλέον ανέλθει σε 7.406.

Χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα με το οποίο καλεί να σταματήσουν οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες μασκών προσώπου N-95 και άλλου προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού που κρίνεται αναγκαίο για την μάχη καταπολέμησης της πανδημίας του κορονοϊού.

«Είναι ένα ακόμη βήμα της συνεχιζόμενης μάχης για την αποτροπή συσσώρευσης, εκτόξευσης τιμών και αισχροκέρδειας, αποτρέποντας την επιβλαβή εξαγωγή προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού» , ανέφερε στην ανακοίνωσή του.



«Να κάθομαι στο Οβάλ Γραφείο φορώντας μάσκα ενώ υποδέχομαι προέδρους, πρωθυπουργούς, δικτάτορες, βασιλιάδες, βασίλισσες... δεν ξέρω, δεν το βλέπω σε μένα. Προσωπικά, δεν θα φορέσω μια» δήλωσε ο Αμερινακός πρόεδρος κάνοντας σαφές ότι η απόφαση του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της εθνικής υγειονομικής αρχής της χώρας, είναι «μόνο μια σύσταση», Το CDC επιμένει ιδιαίτερα στην ανάγκη κάλυψης του προσώπου κατά τη διάρκεια αγορών, όταν οι συστάσεις για κοινωνική αποστασιοποίηση είναι πιο δύσκολο να τηρηθούν.



Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάσιο ανακοίνωσε την Πέμπτη παρόμοιες συστάσεις για τους κατοίκους της πόλης του, η οποία πλέον μετρά περισσότερα θύματα από τον Covid-19, από όσα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από το CDC και αναδεικνύει περιπτώσεις μετάδοσης του ιού στην Σιγκαπούρη από ασυμπτωματικούς φορείς. Η μελέτη δείχνει ότι η μετάδοση μπορεί να γίνει και μέσω της απλής αναπνοής, μέσω του αέρα. Πρόκειται για μεταστροφή της στάσης των αρχών, που μέχρι σήμερα, βασιζόμενες στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του CDC, υποστήριζαν ότι η χρήση μάσκας δεν είναι αναγκαία, εκτός της περίπτωσης παρουσίας συμπτωμάτων της νόσου.

