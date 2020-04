Κιρ Στάρμερ Nέος αρχηγός στους Εργατικούς: Ποιος είναι ο διάδοχος του Τζέρεμι Κόρμπιν [vid & pics]

Νέος αρχηγός στους Εργατικούς: Ο 57χρονος δικηγόρος, Κιρ Στάρμερ, επικράτησε στον δεύτερο γύρο της Lisa Nandy και της Rebecca Long - Bailey, ενώ ήδη επικοινώνησε με τον βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και συμφώνησαν να έχουν την πρώτη τους συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα, σχετικά με την κρίση της πανδημίας.

Σε μήνυμα μέσω βίντεο τόνισε πως θα εργαστεί εποικοδομητικά με την αντιπολίτευση, και ότι όταν έρθει η ώρα "θα υπηρετήσει ξανά την πατρίδα" από την θέση της κυβέρνησης. Επίσης ζήτησε συγγνώμη για το "στίγμα" του "αντισημιτισμού" που μόλυνε την παράταξη τα τελευταία χρόνια, όπως είπε.

"Είναι τιμή και προνόμιο στη ζωή μου που εξελέγην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Αυτό συνέβη σε μια στιγμή, πρωτόγνωρη όσο καμία άλλη, της ζωής μας. Υπό την ηγεσία μου θα εμπλακούμε εποικοδομητικά με την κυβέρνηση και δεν θα ασκήσουμε αντιπολίτευση απλά για να ασκήσουμε... Δεν υποβάλλουμε αδύνατα αιτήματα. Όμως, με τόλμη θα στηρίζουμε (τις θέσεις μας), όταν θα είναι το σωστό να το κάνουμε. Όπου βλέπουμε λάθη ή κυβερνητικές αποτυχίες ή πράγματα που δεν συμβαίνουν τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε, θα τα αμφισβητούμε και θα παρεμβαίνουμε", ανέφερε στο μήνυμα.

Ο Στάρμερ περιγράφει τον εαυτό του ως Σοσιαλιστή αλλά όχι... τόσο, όσο ο Κόρμπιν, ενώ δεσμεύτηκε να διατηρήσει βασικές πολιτικές θέσεις του προκατόχου του, όπως το αίτημα για εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων, των ταχυδρομείων και του νερού και την καταπολέμηση αντεργατικών νόμων. Στην διαδικασία πήραν μέρος 490.000 πολιτικοί και μέλη. Η αντίστροφη μέτρηση για την διαδοχή ξεκίνησε μετά την απόφαση του Τζέρεμι Κόρμπιν να παραιτηθεί, λόγω της ήττας στις προηγούμενες εκλογές.

«Συγχαρητήρια στον @Keir_Starmer, τον νέο ηγέτη των Εργατικών» ήταν το tweet που έστειλε το κόμμα ανακοινώνοντας τη νίκη του πρώην δικηγόρου, ηλικίας 57 ετών και υπεύθυνου, τα τελευταία 3 χρόνια, των Εργατικών για το Brexit.

