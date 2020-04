Κορονοϊός ΗΠΑ: Έκκληση για γενική επιστράτευση των γιατρών στη Νέα Υόρκη μετά το ρεκόρ θυμάτων [vid]

Κορονοϊός ΗΠΑ: Το Σάββατο, η πολιτεία κατέγραψε 630 θανάτους: πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων μέσα σε ένα 24ωρο, που εκτοξεύει τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 3.565. Επίσης, άλλοι 15.905 νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων 4.126 στην εντατική. «Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην κορύφωση της πανδημίας», προειδοποίησε ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο, τονίζοντας ότι η αύξηση ήταν ιδιαίτερα υψηλή στο Λονγκ Άιλαντ.



Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο απηύθυνε έκκληση για γενική επιστράτευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, εκτιμώντας ότι χρειάζεται τη βοήθεια επιπλέον 45.000 επαγγελματιών. «Γιατρούς, νοσηλευτές, ειδικούς για την αναπνοή... όλους αυτούς που δεν είναι ήδη στη μάχη: σας χρειαζόμαστε... Χρειαζόμαστε 45.000 επαγγελματίες υγείας για να συνταχθούν στη μάχη τον Απρίλιο και τον Μάιο για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα», είπε ο δήμαρχος της πόλης, καλώντας τους πολίτες να προετοιμαστούν για δύο «σκληρούς» μήνες.

