Κορονοϊός Σουηδία: Έντονη κριτική για την ελευθερία κινήσεων [vid]

Κορονοϊός Σουηδία: Οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας σχολιάζουν αρνητικά την τακτική που ακολουθεί η σουηδική κυβέρνηση ενώ η πανδημία του κορονοϊού είναι σε έξαρση. Ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι το ποσοστό θνησιμότητας στη Σουηδία αυξάνεται ταχύτερα από ό,τι σε άλλες χώρες της Σκανδιναβίας, αλλά παρόλα αυτά τα σχολεία, τα εστιατόρια και οι καφετέριες έχουν παραμείνει ανοιχτά. Και ενώ άλλες χώρες ψήφισαν νόμους που περιορίζουν τη μετακίνηση, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Στέφαν Λεβέν, βασίστηκε στην κοινή λογική των συμπολιτών του.

Μέσα από χθεσινή (4/4) συνέντευξη του, πάντως, δείχνει να αλλάζει στάση. Πιο συγκεκριμένα, προειδοποίησε ότι η Σουηδία μπορεί να αντιμετωπίζει «χιλιάδες» θανάτους από τον κορονοϊό και ότι η κρίση είναι πιθανό να συνεχιστεί για μήνες και όχι εβδομάδες. Στο μεταξύ, οι επικρίσεις από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα ανάγκασαν την κυβέρνηση να υποχωρήσει σε πρόταση του κοινοβουλίου για την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων για την καταπολέμηση του ιού, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών ΜΜΕ.

