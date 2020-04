Τουρκία Helin Bolek: Πέθανε η τραγουδίστρια μετά από 288 ημέρες απεργίας πείνας

Τουρκία Helin Bolek: Η τραγουδίστρια από την Τουρκία, μαζί με το επίσης μέλος του συγκροτήματος, Ibrahim Gokcek, είχαν ξεκινήσει απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενοι στις διώξεις των αρχών, τις απαγωγές και τις φυλακίσεις μελών του συγκροτήματος Grup Yorum.

Δυνάμεις της τουρκικής αστυνομίας είχαν εισβάλλει στο σπίτι των δύο απεργών πείνας στην Κωνσταντινούπολη στις 11 Μαρτίου και τους συνέλαβαν, με σκοπό να τους μεταφέρουν σε νοσοκομείο και να τους οδηγήσουν σε αναγκαστική σίτιση.

Το συγκρότημα Grup Yorum ιδρύθηκε το 1985 στην Κωνσταντινούπολη και αποτέλεσε ένα από τα πλέον προοδευτικά συγκροτήματα στη χώρα. Ο επαναστατικός χαρακτήρας των τραγουδιών του συγκροτήματος, έθεσε το Grup Yorum στο στόχαστρο των αρχών και του Προέδρου Ερντογάν. Τα μέλη του συγκροτήματος βρίσκονται εδώ και χρόνια στην περίφημη «γκρίζα λίστα» της κυβέρνησης, με το χαρακτηρισμό ως «υποστηρικτές τρομοκρατικών οργανώσεων». Τα τελευταία δύο χρόνια, πάνω από 30 μέλη του Grup Yorum έχουν συλληφθεί, ενώ έχουν απαγορευτεί και οι συναυλίες τους.

İbrahim Gökçek, also on hunger strike, says:



"Either she was going to die or I was, nothing more than that. She's dead, now I'm going to die. Are you satisfied?"



"Whatever you do, victory will be ours, it will be Grup Yorum's. We will win."pic.twitter.com/fRNdmNzb3x