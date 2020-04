Κορονοϊός ΗΠΑ: Στα χνάρια του Μπέργκαμο η Νέα Υόρκη

Κορονοϊός ΗΠΑ: Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης κατέγραψε 731 θανάτους που σχετίζονται με τον νέο κορονοϊό τις τελευταίες 24 ώρες, στον χειρότερο ημερήσιο απολογισμό μετά την έναρξη της επιδημίας στην Πολιτεία, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο, κάνοντας λόγο παράλληλα για μια διαφαινόμενη σταθεροποίηση των εισαγωγών σε νοσοκομεία. Το προηγούμενο θλιβερό ρεκόρ θανάτων στην Πολιτεία καταγράφηκε το Σάββατο με 630 νεκρούς μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο. Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του νέου κορονοϊού στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης, επίκεντρο της πανδημίας στις ΗΠΑ, ανέρχεται σε 5.489.

Συνολικά στις ΗΠΑ υπάρχουν 377.605 κρούσματα, με 10.601 να ανακοινώνονται σήμερα. Συνολικά οι θάνατοι ανέρχονται σε 11.784, με 913 να καταγράφονται σήμερα.

Το ενδεχόμενο η Νέα Υόρκη να χρειαστεί σύντομα να θάβει προσωρινά τους νεκρούς της πανδημίας του Covid 19 σε ένα δημοτικό πάρκο, απουσίας επαρκών δυνατοτήτων στα νεκροτομεία, αποκάλυψε δημοτικός σύμβουλος της πόλης.

Την ώρα που ο αριθμός των νεκρών στην αμερικανική μεγαλούπολη, επίκεντρο της επιδημίας στις ΗΠΑ, εκτινάχθηκε τις τελευταίες 10 ημέρες, ο Μαρκ Λεβίν, που εκλέγεται στο βόρειο Μανχάταν, έγραψε σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Twitter ότι σύντομα θα γίνονται «προσωρινές ταφές».«Αυτό θα γίνεται πιθανόν χρησιμοποιώντας ένα δημοτικό πάρκο για τις ταφές (ναι, διαβάσατε καλά). Θα ανοιχτούν τάφροι χωρητικότητας 10 φερέτρων» συμπλήρωσε.

Το tweet σύντομα έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των νεοϋορκέζικων ΜΜΕ, αναγκάζοντας τον Λεβίν να προβεί σε «διευκρινίσεις» και να εξηγήσει ότι η χρήση ενός πάρκου δεν αποτελεί παρά μονάχα ένα σχέδιο, «που δεν θα εφαρμοστεί εάν ο αριθμός των νεκρών μειωθεί αρκετά» τις επόμενες ημέρες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σφόδρα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κατηγορώντας τον ΠΟΥ ότι παραείναι χαλαρός με την Κίνα και εκδίδει κακές συστάσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

«Ο ΠΟΥ πραγματικά τα έκανε μαντάρα», έγραψε ο Τραμπ σε ένα tweet.

«Για κάποιο λόγο, αν και χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ, είναι όμως πολύ κινεζο-κεντρικός. Θα το εξετάσουμε αυτό. Ευτυχώς, απέρριψα τις συστάσεις τους να κρατήσουμε ανοικτά τα σύνορα στην Κίνα. Γιατί μας έδωσαν μια τόσο εσφαλμένη σύσταση;».

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?