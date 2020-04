Βερολίνο πυρκαγιά: Πυρκαγιά ξέσπασε στο Ανάκτορο του Βερολίνου στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία ανέφερε έναν τραυματία. Το κτήριο εδώ και σχεδόν επτά χρόνια βρίσκεται υπό ανακατασκευή, με το κόστος των εργασιών να εκτιμάται τουλάχιστον 590 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η πυροσβεστική υπηρεσία αναφέρει ότι έβγαινε καπνός από οικοδημικά υλικά και λέβητες, προσθέτοντας ότι ένα άτομο τραυματίστηκε, ενώ στην περιοχή βρίσκονται 80 μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

#URGENT

One injured as fire engulfs construction site near city palace of #Berlin https://t.co/jPwH8qZd3q pic.twitter.com/j40VDFnxAS

— RT (@RT_com) April 8, 2020