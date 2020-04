Λευκός Οίκος: Συνομιλία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο είχε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να εκφράσει τις πασχαλινές ευχές του προς όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που γιορτάζουν σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος το βράδυ της Κυριακής, «ο Πρόεδρος εξέφρασε τις ευχές και τις προσευχές του για ένα ευλογημένο Πάσχα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, προς τον Παναγιώτατο και σε όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς που γιορτάζουν σε όλο τον κόσμο».

Happy Easter to all Orthodox Christians celebrating across America and around the World! https://t.co/04tgYCI0yy

— The White House (@WhiteHouse) April 19, 2020