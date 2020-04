Καναδάς μακελειό: «Η τραγωδία αυτή δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί. Η βία δεν είχε ποτέ θέση στην χώρα μας», δήλωσε από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό. «Αν και η επιδημία μας εμποδίζει να συγκεντρωθούμε για να τιμήσουμε τα θύματα, θα αποδώσουμε εικονική τιμή στην μνήμη των θυμάτων σε ομάδα του Facebook στις 19.00 (τοπική ώρα)», πρόσθεσε.

Ο καναδός πρωθυπουργός ζήτησε από τα μέσα ενημέρωσης να μην δημοσιεύουν το όνομα ή φωτογραφίες του δράστη αυτών των τρομερών πράξεων. «Ας μην του κάνουμε αυτό το δώρο, ας επικεντρωθούμε στα θύματα και τους συγγενείς τους». Ένοπλος 51χρονος οδοντίατρος σκότωσε τουλάχιστον 19 ανθρώπους σε διάφορες τοποθεσίες της επαρχίας της Νέας Σκωτίας την νύκτα του Σαββάτου. Έπειτα από 12ωρη καταδίωξη σκοτώθηκε από τα πυρά της αστυνομίας.

Ο 51χρονος που διατηρεί οδοντοτεχνικό εργαστήριο μεταμφιέστηκε σε αστυνομικό και άνοιξε πυρ με το αυτοκίνητο του στο οποίο είχε κάνει μετατροπές για να μοιάζει με περιπολικό. Η αρχηγός της αστυνομίας του Καναδά, η Μπρέντα Λάκι, δήλωσε στο CBC ότι ενημερώθηκε για τουλάχιστον 16 νεκρούς εκτός του δράστη. Διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να κατατείνει στο ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχει καμία προφανής σύνδεση ανάμεσα στον Γουόρτμαν και κάποια τουλάχιστον από τα θύματά του. Το κίνητρό του αποτελεί για την ώρα μυστήριο.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He’s described as a white man, bald, 6’2-6’3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn

— RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) April 19, 2020