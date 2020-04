Δίδυμες κορονοϊός: Οι 37χρονες αδελφές έφυγαν από τη ζωή, χτυπημένες από τον κορονοϊό, με διαφορά τριών ημερών. Η Katy Davis ήταν νοσοκόμα σε νοσοκομείο Παίδων και άφησε την τελευταία της πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο του Σαουθάμπτον την Τρίτη, ενώ η Emma, που ήταν επίσης νοσοκόμα, πέθανε την Παρασκευή στο ίδιο νοσοκομείο. “Πάντα έλεγαν πως όπως ήρθαν μαζί στη ζωή θα έφευγαν μαζί από τη ζωή” ανέφερε η αδελφή τους, Zoe, λέγοντας πως ήταν ένα φανταστικό ζευγάρι. “Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω πόσο ιδιαίτερες ήταν” ανέφερε.

Οι δίδυμες γυναίκες είχαν προβλήματα υγείας ωστόσο διάλεξαν το επάγγελμα της νοσοκόμας, γιατί ήθελαν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. “Από όταν ήταν μικρές προσποιούνταν πως ήταν γιατροί και νοσοκόμες και φρόντιζαν τις κούκλες τους”, πρόσθεσε. “Έδιναν τον εαυτό τους στους ασθενείς τους. Ήταν πολύ ιδιαίτερες”, ανέφερε η αδελφή τους.

H Paula Head, αξιωματούχος στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Σαουθάμπτον, δήλωσε πως η Κέιτι ήταν ένας άνθρωπος γεννημένος για νοσοκόμα και πως η δουλειά της ήταν η ζωή της”. Για την Έμμα, μέλος του προσωπικού είπε πως είχε το ίδιο πρόβλημα υγείας με την αδελφή της, ότι ήταν “ήρεμη και πρόσχαρη” και ότι την αγαπούσαν πολύ στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το BBC, πάνω από 50 νοσοκόμες έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. To σωματείο των νοσοκόμων κάλεσε για ένα λεπτό σιγή στη μνήμη των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους.

