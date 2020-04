Λιβύη: Ο Χαφτάρ ανακοίνωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις αναλαμβάνουν την διακυβέρνηση της Λιβύης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ο στρατός ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις πολιτών που ζητούσαν την ακύρωση της πολιτικής συμφωνίας, η οποία υπογράφηκε το 2015.

Σύμφωνα με τον Χαφτάρ, η συμφωνία, η οποία είναι πλέον «παρελθόν», «κατέστρεψε τη Λιβύη». Ο ισχυρός άντρας της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ, δήλωσε σήμερα ότι έλαβε την «λαϊκή εντολή» να κυβερνήσει τη Λιβύη, υποσχόμενος να συνεχίσει την επίθεσή του εναντίον της Τρίπολης. Υποστηριζόμενος από ένα κοινοβούλιο με έδρα στην ανατολική Λιβύη, ο Χαφτάρ αντιμάχεται την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNA) της Τρίπολης που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.

Field Marshal Khalifa Haftar, General commander of the Libyan National Army: The political agreement has become part of the dark past. #GNA #LNA #Libya

