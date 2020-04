Συρία: Τουλάχιστον «46 άνθρωποι, ανάμεσά τους άμαχοι» σκοτώθηκαν και «άλλοι τουλάχιστον 50» τραυματίστηκαν στην επίθεση που διαπράχθηκε χθες Τρίτη σε αγορά της Αφρίν, πόλης της βόρειας Συρίας που κατέχουν ο στρατός της Τουρκίας και σύροι αντικαθεστωτικοί μαχητές που έχουν συμμαχήσει μαζί του, κατά νεότερο απολογισμό της μη κυβερνητικής οργάνωσης Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ΜΚΟ αυτή, με έδρα το Λονδίνο, είχε κάνει λόγο χθες για τουλάχιστον 36 νεκρούς, ενώ ο τουρκικός στρατός έκανε λόγο για 40.

[FOOTAGE] Turkish backed Jihadistas explode a Fuel truck killing women and children #Turkey_war_criminal and accuses YPG

The moment of the car bomb blast kills 40+ people in Syria bomb explosion in #Afrin, north of #Aleppo #Syria pic.twitter.com/VDMt6z5hMZ

— atypos.com ελεύθερα κι ανεξάρτητα blog (@atypos_com) April 29, 2020