Κορονοϊός: Ο παγκόσμιος μαραθώνιος δωρητών, που διοργάνωσε διαδικτυακά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκέντρωσε 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τις έρευνες για την ανάπτυξη εμβολίου και θεραπειών κατά του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Τα καταφέραμε! Συγκεντρώσαμε 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ» σε συνεισφορές, δήλωσε, προσθέτοντας πως η Μαντόνα προσέφερε 1 εκατομμύριο ευρώ. «Αυτό θα βοηθήσει να δοθεί ώθηση σε μια πρωτόγνωρη παγκόσμια συνεργασία», συμπλήρωσε η πρόεδρος της Επιτροπής. Ο στόχος αυτού του παγκόσμιου τηλεμαραθώνιου ήταν να συγκεντρωθούν 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

