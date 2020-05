Υδροχλωρικίνη κορονοϊός: «Ο κίνδυνος να χρειαστεί να διασωληνωθούν οι ασθενείς ή να πεθάνουν δεν μειώθηκε ούτε αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ αυτών στους οποίους χορηγήθηκε υδροχλωρικίνη σε σχέση με αυτούς που δεν έλαβαν κανένα φάρμακο», διευκρίνισαν οι συντάκτες της έρευνας που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Υγείας και διενεργήθηκε σε ασθενείς με covid-19 που διακομίστηκαν στα επείγοντα περιστατικά των νοσοκομείων New York-Presbyterian Hospital και Columbia University Irving Medical Center.

Σε 811 ασθενείς χορηγήθηκαν δύο δόσεις των 600 mg υδροχλωρικίνη την πρώτη ημέρα και στη συνέχεια 400 mg καθημερινά επί τέσσερις ημέρες. Σε 565 ασθενείς δεν χορηγήθηκε κανένα φάρμακο. Η έρευνα «δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αποκλειστούν» πιθανά οφέλη ή κίνδυνοι από τη χορήγηση υδροχλωρικίνης, ανέφεραν οι επιστήμονες. «Ωστόσο τα αποτελέσματά μας δεν στηρίζουν τη χρήση υδροχλωρικίνης προς το παρόν για άλλες περιπτώσεις πέραν της διενέργειας κλινικών ερευνών προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά της», πρόσθεσαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αναφερθεί συχνά στη χρήση της υδροχλωρικίνης ως θεραπεία για την αντιμετώπισης της covid-19. Η υδροχλωρικίνη και η χλωροκίνη χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια για τη θεραπεία της ελονοσίας και κάποιων αυτοάνοσων, όπως ο λύκος και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Όμως, τόσο οι αμερικανικές όσο και οι καναδικές υγειονομικές αρχές είχαν προειδοποιήσει στα τέλη Απριλίου κατά της χρήσης των δύο φαρμάκων αυτών για την πρόληψη ή τη θεραπεία του κορονοϊού εκτός κλινικών ερευνών.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Φαρμάκων (FDA) έδωσε εκτάκτως άδεια την προηγούμενη εβδομάδα για τη χρήση ενός πειραματικού αντιικού, της ρεδεμσιβίρης, για την covid-19. Μεγάλη αμερικανική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ουσία αυτή μειώνει κατά πολλές ημέρες την ανάρρωση των ασθενών που νοσούν βαριά.