Κορονοϊός: Μεγαλύτερος ο κίνδυνος έκθεσης για ιατρούς και νοσοκόμους αν και νοσούν πιο ήπια Κορονοϊός: Οι εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο έκθεσης και νόσησης από το νέο κορονοϊό. Στις 5 Μαίου 2020 δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Annals of Internal Medicine» από τους Roger Chou και συνεργάτες άρθρο συστηματικής ανασκόπησης με τίτλο «Epidemiology of and Risk Factors for Coronavirus Infection in Health Care Workers: A Living Rapid Review».