Γιατροί χωρίς Σύνορα:Ένοπλοι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον κλινικής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, δήλωσε πηγή προσκείμενη στο υπουργείο Εσωτερικών, ενώ πληροφορίες που μεταδίδει τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο αφήνει να εννοηθεί πως υπάρχουν πολλά θύματα.

«Νοσοκομείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα δέχεται επίθεση», δήλωσε η πηγή και πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν ήδη επιχείρηση για να απωθήσουν τους δράστες και ότι είναι πιθανό στην κλινική να πραγματοποιούσε επίσκεψη ο υφυπουργός Υγείας την ώρα που άρχισε η έφοδος.

Ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών του Αφγανιστάν επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επίθεση σε κλινική.

— Eye on Afghanistan (@EyeOnAfgh) May 12, 2020

#Khaama Standoff underway as militants attack a hospital in Kabul city https://t.co/hbLG6HPz7a #Afghanistan

Δεν είναι ακόμη σαφές ποιοι ευθύνονται για την ενέργεια.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières, MSF) στο Αφγανιστάν δεν έχουν ακόμη σχολιάσει την πληροφορία ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επίθεση στην κλινική τους.

Σύμφωνα με το αφγανικό τηλεοπτικό δίκτυο 1TV, η επίθεση άρχισε με την πυροδότηση βόμβας από καμικάζι στην είσοδο της κλινικής, που επέτρεψε σε άλλους ενόπλους να μπουν στο κτίριο. Βρισκόταν σε εξέλιξη μάχη και ακούγονταν πυρά όπλων και κρότοι χειροβομβίδων, σύμφωνα με το δίκτυο, που επικαλέστηκε γιατρό που εργάζεται στη μονάδα αυτή στο δυτικό τμήμα της αφγανικής πρωτεύουσας, στο Νταστ-ι-Μπάρκι.

Breaking: From NATO's longest war…Unverified Attack on #MSF hospital IN Kabul's Dasht-e-Barchi in Afghanistan.

REPORTS:

Heavy gunfire.

De Facto UK-in-Syria-backed ISIS claim responsibility.

Another explosion in Nangarhar.#InternationalNursesDay2020#coronavirus pic.twitter.com/s7jRmGgrug

— Afshin Rattansi (@afshinrattansi) May 12, 2020