Τουρκία κατά ΕΕ για Ανατολική Μεσόγειο: “Έχοντας αποτύχει να δείξει αλληλεγγύη στην Τουρκία για το θέμα του κορονοϊού, είναι ενδιαφέρον πως η ΕΕ δείχνει αλληλεγγύη χωρίς όρους, για ό,τι αφορά τους Ελληνοκύπριους”, τόνισε ο Χαμί Ακσόι.

To τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί τις Βρυξέλλες πως γίνονται “όμηροι των άδικων και παράνομων αξιώσεων της ελληνικής και ελληνοκυπριακής πλευράς“. Κάτι τέτοιο “δεν μπορεί να συμβάλει στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα” αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση. Υποστηρίζει επίσης ότι “η ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα νόμιμα, με βάση το διεθνές δίκαιο, δικαιώματα της Τουρκίας” και καταλήγει αναφέροντας: “Επαναλαμβάνουμε, όπως πάντα, ότι είμαστε ανοικτοί σε ένα δίκαιο διάλογο”.

