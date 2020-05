Τραμπ κορονοϊός:

Στην αποκάλυψη ότι εδώ και περίπου 10 ημέρες λαμβάνει το αμφιλεγόμενο φάρμακο υδροξυχλωροκίνη το οποίο ο ίδιος προωθούσε αρχικά ως θεραπεία κατά του κορωνοϊού προχώρησε το βράδυ της Δευτέρας ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

«Ναι παίρνω υδροχλωροκίνη εδώ και καιρό γιατροί το παίρνουν, άρρωστοι το παίρνουν, νοσοκόμοι το παίρνουν, μέχρι στιγμής είμαι μια χαρά» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους καταστημάτων και αλυσίδων εστίασης.

Η αποκάλυψη Τραμπ έγινε στη σκιά της καταγγελίας στο Κογκρέσο του πρώην διευθυντή της ομοσπονδιακής υπηρεσίας των ΗΠΑ για τα εμβόλια, Ρικ Μπράιτ, ότι υπήρχαν εσωτερικές πιέσεις προκειμένου να χαρακτηριστεί η συγκεκριμένη ουσία ως αποτελεσματική θεραπεία για τον κορονοϊό. Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις Τραμπ ο γιατρός του Σον Κόνλεϊ έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή στην οποία αναφέρει ότι «μετά από πολλές συζητήσεις» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ «για τα υπέρ και κατά της χρήσης υδροξυχλωροκίνης, καταλήξαμε ότι τα πιθανά κέρδη για τη θεραπεία ξεπερνούν τους σχετικούς κινδύνους». Πολλοί ήταν, ωστόσο, αυτοί – ιδίως μέσω Twitter – που παρατήρησαν ότι από την επιστολή του Κόνλεϊ δεν προκύπτει ότι συνταγογράφησε το φάρμακο στον Τραμπ.



Υπενθυμίζεται ότι η αμερικανική υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων (FDA) έχει εκδώσει στα τέλη Απριλίου προειδοποίηση κατά της χρήσης του εν λόγω φαρμάκου κάνοντας λόγο για «υπαρκτές παρενέργειες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη».

Απαντώντας, δε, στην έρευνα που έδειξε ότι η υδροξυχλωροκίνη όχι μόνο δεν είχε θετική επίδραση σε όσους την έλαβαν αλλά προκάλεσε υψηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σχέση με όσους δεν την λαμβάνουν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι όσοι βρίσκονται πίσω από την έρευνα αυτή «δεν είναι μεγάλοι οπαδοί του Τραμπ» προσθέτοντας ότι «η επίμαχη έρευνα δεν ήταν και τόσο επιστημονική».

Σχολιάζοντας την αποκάλυψη Τραμπ η μεγάλη του αντίπαλος και πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι δήλωσε στο CNN ότι «θα προτιμούσα να μην παίρνει κάτι που δεν έχει εγκριθεί από τους επιστήμονες ειδικά στην ηλικία του και με το βάρος που έχει».

“I would rather he not be taking something that has not been approved by the scientists, especially in his age group, and in his, shall we say, weight group: ‘Morbidly obese,’ they say,” says House Speaker Nancy Pelosi on Pres. Trump’s revelation he is taking hydroxychloroquine. pic.twitter.com/0ImjpEjg9q

— Anderson Cooper 360° (@AC360) May 19, 2020