O καταγραφέας δεδομένων της πτήσης και ο καταγραφέας συνομιλιών στον θάλαμο διακυβέρνησης , τα λεγόμενα μαύρα κουτιά, εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από το σημείο όπου συνετρίβη την Παρασκευή το αεροσκάφος των Πακιστανικών Αερογραμμών. «Τα μαύρα κουτιά βρέθηκαν αργά χθες το βράδυ, τα παραδίδουμε στην επιτροπή έρευνας», είπε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Αμπντουλάχ Χαν.

Το Airbus της PIA, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 99 άνθρωποι, συνετρίβη σε μια πυκνοκατοικημένη συνοικία του Καράτσι το απόγευμα της Παρασκευής, αφού προηγουμένως επιχείρησε δύο φορές να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης. Τουλάχιστον 97 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ δύο από τους επιβάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια.

Το αεροπλάνο προερχόταν από τη Λαχόρη, στο βόρειο Πακιστάν, και μετέφερε 98 ανθρώπους, σύμφωνα με την PIA. Ο ένας από τους δύο που επέζησαν της συντριβής είναι ο Ζάφαρ Μασούντ, ο πρόεδρος της Τράπεζας του Παντζάμπ, μιας από τις σημαντικότερες τράπεζες του Πακιστάν, διευκρίνισε ο πρόεδρος της PIA Άρσαντ Μαλίκ. Οι επιχειρήσεις διάσωσης τερματίσθηκαν σήμερα τα χαράματα, σύμφωνα με τις αρχές. Στη διάρκεια ολόκληρης της χθεσινής ημέρας, διασώστες και κάτοικοι έψαχναν στα συντρίμμια για να ανακαλύψουν θύματα της συντριβής. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε απανθρακωμένα πτώματα να φορτώνονται σε ασθενοφόρο.

«Υπήρχαν 91 επιβάτες και 7 μέλη του πληρώματος» στην πτήση PK8303, «η οποία έχασε την επαφή με τον πύργο ελέγχου στις 14:37» (12:37 ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο εκπρόσωπος της PIA Αμπντουλάχ Χαφίζ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Άρσαντ Μαλίκ, το αεροπλάνο, ένα Airbus A320, βρισκόταν «στο στάδιο της τελικής προσέγγισης» στο αεροδρόμιο του Καράτσι όταν συνέβη η καταστροφή.

Το αεροπλάνο, το οποίο είχε μπει σε υπηρεσία το 2004, πετούσε με τα χρώματα της PIA από το 2014, σύμφωνα με ανακοίνωση της Airbus. «Την τελευταία φορά που ακούσαμε από τον πιλότο, είπε πως έχει τεχνικό πρόβλημα», λέει ο Μαλίκ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter. «Του είπαμε (…) πως δύο διάδρομοι ήταν έτοιμοι για την προσγείωση, όμως εκείνος αποφάσισε να κάνει στροφή». Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Ιζάζ Άσμαντ Σαχ, ο πιλότος είπε πως «έχασε έναν κινητήρα» και μετά εξέπεμψε «σήμα κινδύνου».

