Μια πολύ σημαντική εξέλιξη στον εμφύλιο πόλεμο που μαίνεται στη Λιβύη, καθώς σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε το αρχηγείο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αφρική (US AFRICOM), η Ρωσία απέστειλε μαχητικά Mig29 και Sukhoi 24 στη βορειοαφρικανική χώρα για να βοηθήσουν το στρατό του Χαφτάρ (LNA) στον πόλεμο με το στρατό του Σάρατζ (GNA). Πιο αναλυτικά, το Bloomberg υποστηρίζει πως ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη στη Λιβύη για να υποστηρίξει τους Ρώσους μισθοφόρους που υποστηρίζουν τον Χαλίφα Χαφτάρ, μια κίνηση που απειλεί να κλιμακώσει τις εντάσεις με την Τουρκία και τους συμμάχους του στην Τρίπολη.

«Για πολύ καιρό, η Ρωσία αρνήθηκε την πλήρη έκταση της συμμετοχής της στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Λιβύη», δήλωσε την Τρίτη 26 Μαΐου 2020, ο στρατηγός του στρατού διοίκησης των ΗΠΑ για την Αφρική, Στίβεν Τάουνσεντ. «Λοιπόν, δεν υπάρχει αμφιβολία τώρα». Η ανάπτυξη, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Bloomberg την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα MiG 29, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που κυκλοφόρησαν από τις ΗΠΑ. Ανώτερος αξιωματούχος της Λιβύης είπε ότι ο στρατηγός Χαφτάρ έλαβε 6 MiG 29 και δύο αεροσκάφη Sukhoi SU-24 από μια ρωσική βάση.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

“For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now.” – Gen. Townsend

