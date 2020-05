Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα για τον περιορισμό της προστασίας των εταιριών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ευελεξίας που απολαμβάνουν στην εποπτεία του περιεχομένου τους. «Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε την ελευθερία της έκφρασης απέναντι σε έναν από τους χειρότερους κινδύνους», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο όταν υπέγραψε αυτό το διάταγμα που αναμένεται να αποτελέσει σημείο εκκίνησης μιας μακράς νομικής διαμάχης.

Ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου κατηγόρησε ειδικότερα το Twitter ότι ενέργησε υπό την επιρροή «άποψης» και ότι δεν συμπεριφέρθηκε ως μια «ουδέτερη πλατφόρμα». «Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συνεχιστεί, είναι πολύ άδικο», είπε. Πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ να συνεργαστεί με Πολιτείες για την επιβολή των δικών τους νομοθεσιών ενάντια σε αυτό που χαρακτήρισε ως παραπλανητικές επιχειρηματικές πρακτικές από εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ είχε απειλήσει να κλείσει τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τους οποίους κατηγόρησε ότι φιμώνουν τις συντηρητικές φωνές, έπειτα από διαμάχη που είχε με το Twitter. Οι υπεύθυνοι του ιστότοπου επεσήμαναν ως «παραπλανητικές» δύο αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου και ζήτησαν από τους χρήστες να ελέγξουν την εγκυρότητα των ισχυρισμών του για την υπόθεση.

Σε συνέντευξή του στο Fox News ο ιδρυτής και επικεφαλής του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ δήλωσε ότι η λογοκρισία μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης δεν θα ήταν «η σωστή αντίδραση» για μια κυβέρνηση που ανησυχεί για τη λογοκρισία. Το Fox μετέδωσε ένα μικρό απόσπασμα της συνέντευξης αυτής την Τετάρτη και ανακοίνωσε ότι θα μεταδοθεί ολόκληρη. Από την πλευρά του, το Facebook δεν παρενέβη την Τρίτη στα σχόλια του Τραμπ για την επιστολική ψήφο. Από την πλευρά της η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) εκτίμησε ότι η Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος περιορίζει τις ενέργειες του Αμερικανού προέδρου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανήλθε την Τετάρτη 27 Μαΐου, στην εκτόξευση κατηγοριών εναντίον του Twitter, για πολιτική προκατάληψη αυτών των ιστότοπων. Έγραψε συγκεκριμένα στο Twitter: «Οι ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται πως οι Πλατφόρμες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αποσιωπούν πλήρως τις συντηρητικές φωνές. Θα επιβάλουμε αυστηρές κανονιστικές ρυθμίσεις ή θα τους κλείσουμε, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να συμβεί αυτό». «Καθαρίστε τη θέση σας, ΤΩΡΑ!!!!», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωποι του Twitter και του Facebook δεν ήταν άμεσα σε θέση να σχολιάσουν τις αναρτήσεις του Τραμπ. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών σημείωναν πτώση στις συναλλαγές μετά τις αναρτήσεις του.

Υπενθυμίζεται ότι σε δύο αναρτήσεις που έκανε νωρίς το πρωί, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος καταφέρθηκε και πάλι εναντίον της επιστολικής ψήφου. Ο Τραμπ είχε αναρτήσει παρόμοια μηνύματα για το θέμα της ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο και χθες Τρίτη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Twitter να τοποθετήσει ειδική σήμανση κάτω απ’ αυτά τα μηνύματα για να προειδοποιήσει πως οι ισχυρισμοί του είναι ψευδείς και έχουν διαψευσθεί. Η στροφή της εταιρείας, η οποία έχει αυστηροποιήσει τις πολιτικές της τα τελευταία χρόνια εν μέσω επικρίσεων ότι η μη παρέμβασή της επιτρέπει στην παραπληροφόρηση να ανθεί, έκανε τον Τραμπ να την κατηγορήσει ότι παρεμβαίνει στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Twitter has now shown that everything we have been saying about them (and their other compatriots) is correct. Big action to follow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020