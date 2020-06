Την ώρα που έξω από τον Λευκό Οίκο συνεχίζονται οι βίαιες διαδηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε πως είναι ο «δικός σας πρόεδρος του νόμου και της τάξης».

Μιλώντας από το Ρόουζ Μπόουλ δεσμεύτηκε πως θα «υπάρξει δικαιοσύνη για τον φόνο του Φλόιντ», αλλά προειδοποίησε πως δεν θα επιτρέψει στους ταραξίες να προκαλούν επεισόδια, κάνοντας λόγο για «εγχώρια τρομοκρατία». Απείλησε μάλιστα ανοιχτά τους κυβερνήτες και τους δημάρχους να δεχτούν τον στρατό: “Το απόγευμα συνέστησα στους κυβερνήτες να κατεβάσουν στους δρόμους την Εθνική Φρουρά. Εάν οι δήμαρχοι και οι κυβερνήτες δεν καταφέρουν να επιβάλλουν την τάξη, θα κατεβάσω τον ομοσπονδιακό στρατό”, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε διάγγελμά του, μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της νεκροψίας του Τζορτζ Φλόιντ.

“Πρώτο και κύριο καθήκον μου ως πρόεδρος των ΗΠΑ είναι να προστατεύσω την χώρα μου και τους Αμερικανούς πολίτες. Και αυτό θα κάνω”, είπε ξεκινώντας την σε ιδιαίτερα διχαστικούς τόνους ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ. “Όλοι οι αμερικανοί αηδίασαν και θύμωσαν με την βίαιη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Η κυβέρνησή μου δεσμεύεται ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τον Τζορτζ και την οικογένειά του. Δεν μπορούμε όμως να επιτρέψουμε στον εξαγριωμένο όχλο να πνίξει τις δίκαιες φωνές και τις ειρηνικές διαμαρτυρίες”, συνέχισε.

Το βίντεο από το 29:34

“Μεγαλύτερα θύματα των εξεγέρσεων είναι οι φιλήσυχοι πολίτες και οι πιο φτωχές μας κοινότητες και ως πρόεδρός τους θα παλέψω για να τις κρατήσω ασφαλείς. Θα παλέψω για να σας προστατεύσω”.

“Είμαι ο πρόεδρός σας. Πρόεδρος του νόμου και της τάξης και σύμμαχος όσων διαδηλώνουν ειρηνικά”. “Τις τελευταίες όμως ώρες”, συνέχισε ο Τραμπ, “το έθνος μας υποφέρει από επαγγελματίες αναρχικούς, εξαγριωμένους όχλους, πλιατσικολόγους, εμπρηστές, εγκληματίες, αντιφασίστες(antifa) και άλλους” υπογράμμισε ο Τραμπ.

“Πολλές πολιτείες και οι κυβερνήτες τους απέτυχαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν τους πολίτες τους. Αθώοι άνθρωποι έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού. Μικροί επιχειρηματίες είδαν τα όνειρά τους να καταστρέφονται. Γενναίες νοσοκόμες φοβούνται να αφήσουν τα σπίτια τους. Ένα αστυνομικό τμήμα καταστράφηκε. Ένας αφροαμερικανός αστυνομικός στην Καλιφόρνια σκοτώθηκε από σφαίρες.

Αυτές δεν είναι ειρηνικές διαμαρτυρίες. Είναι πράξεις εγχώριας τρομοκρατίας. Η καταστροφή αθώων ζωών είναι προσβολή για την ανθρωπότητα και έγκλημα κατά του θεού”.

“Η Αμερική χρειάζεται δημιουργία, όχι καταστροφή, συνεργασία, όχι φθόνο, ασφάλεια όχι αναρχία. Δικαιοσύνη, όχι χάος. Αυτή είναι η αποστολή μας και θα πετύχουμε”

“Για αυτό λαμβάνω άμεσες προεδρικές ενέργειες για να σταματήσω την βία και να αποκαταστήσω την τάξη και την ασφάλεια στις ΗΠΑ”.

“Κινητοποιώ όλους τους διαθέσιμους ομοσπονδιακούς πόρους, πολιτικούς και στρατιωτικούς για να σταματήσω τις εξεγέρσεις και την καταστροφή και να προστατεύσω τα δικαιώματα των φιλειρηνικών αμερικανών πολιτών, μεταξύ αυτών και εκείνα που απορρέουν από την δεύτερη τροποποίηση του Συντάγματος(σ.σ. δικαίωμα στην οπλοκατοχή).

Τα ακόλουθα μέτρα τίθενται σε εφαρμογή άμεσα:

Τελειώνουμε τις εξεγέρσεις και την ανομία που έχουν εξαπλωθεί στην χώρα. “Το απόγευμα συνέστησα στους κυβερνήτες να κατεβάσουν στους δρόμους την Εθνική Φρουρά, ώστε να πλημμυρίσουν τους δρόμους. Εάν οι δήμαρχοι και οι κυβερνήτες δεν καταφέρουν να επιβάλλουν την τάξη και να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τις περιουσίες των κατοίκων, θα κατεβάσω τον ομοσπονδιακό στρατό. Έτσι θα τους λύσω γρήγορα το πρόβλημα”, είπε, σε μία ακόμη πρωτοφανή για αμερικανό πρόεδρο αποστροφή του λόγου του.

“Λαμβάνω επίσης αποφασιστική δράση για να προστατεύσω την πρωτεύουσά μας, Ουάσινγκτον. Αυτό που συνέβη χθες είναι ντροπή. Καθώς μιλάμε χιλιάδες και χιλιάδες στρατιώτες με βαρύ οπλισμό, στρατιωτικό προσωπικό και αστυνομικοί, αναπτύσσονται για να σταματήσουν τις εξεγέρσεις, το πλιάτσικο, τους βανδαλισμούς και την καταστροφή περιουσιών. Τους προειδοποιούμε όλους: Η απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 7 θα εφαρμοστεί αυστηρά. Όποιοι απειλούν αθώες ζωές και περιουσίες θα συλλαμβάνονται θα κρατούνται και θα διώκονται. Θέλω αυτές οι οργανώσεις του τρόμου να ξέρουν ότι θα αντιμετωπίσουν μεγάλες ποινές και μακρά φυλάκιση. Αυτό περιλαμβάνει τους αντιφασίστες(antifa) και άλλους που προκαλούν τα επεισόδια”.

“Ένας νόμος και τάξη και αυτό είναι”, είπε ο Τραμπ και συνέχισε την ομιλία του λέγοντας πώς θα προστατεύσει τις ζωές τις περιουσίες και τις οικογένειες των πολιτών. Όπου δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει μέλλον. Λαμβάνω αυτά τα μέτρα σήμερα, μετά από περίσκεψη και με ειλικρινή αγάπη για την χώρα μας. Οι μακράν καλύτερές μας μέρες είναι μπροστά”.

“Σας ευχαριστώ και τώρα θα πάω να αποδώσω τιμή σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος”, είπε κλείνοντας την ομιλία του ο αμερικανός πρόεδρος και χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

Μετά το τέλος του διαγγέλματός του, ο Τραμπ περπάτησε ως την εμβληματική αγγλικανική εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στο Πάρκο Λαφαγιέτ, ένα τετράγωνο από τον Λευκό Οίκο — το κτίριο υπέστη φθορές στα επεισόδια της προηγουμένης — με ελικόπτερα να πετούν από πάνω και δεκάδες στελέχη της προεδρικής ασφάλειας να τον πλαισιώνουν.

Στον ναό αυτόν, που αποκαλείται «η εκκλησία των προέδρων», έχουν πάει όλοι οι εν ενεργεία αρχηγοί του κράτους των ΗΠΑ από το 1816, όταν ανεγέρθηκε.

«Έχουμε μια σπουδαία χώρα», είπε ο Τραμπ φωτογραφιζόμενος μπροστά στην εκκλησία, κρατώντας ένα αντίτυπο της Αγίας Γραφής, προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

On the return to the White House after church visit pic.twitter.com/U2oONLO3AV

— Steve Holland (@steveholland1) June 1, 2020