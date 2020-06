Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συγκλονισμένη από τον θάνατο του Αμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ενός μαύρου που πέθανε από ασφυξία που του προκάλεσε ένας λευκός αστυνομικός κατά τη διάρκεια της προσαγωγής του, και κατήγγειλε την υπερβολική χρήση βίας από τις δυνάμεις της τάξης, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Η σύλληψη του Φλόιντ, 46 ετών, που καταγράφηκε σε βίντεο που τράβηξε με το κινητό του μια περαστική και έγινε viral, δείχνει έναν αστυνομικό να τον ακινητοποιεί πιέζοντας παράλληλα με το γόνατό του τον λαιμό του Φλόιντ που ακούγεται να λέει: «Παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω».

«Πρόκειται για κατάχρηση εξουσίας. Πρέπει να την καταγγείλουμε, να την καταπολεμήσουμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε αλλού», δήλωσε ο Ισπανός Ζοσέπ Μπορέλ σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες. «Εδώ, στην Ευρώπη, είμαστε σοκαρισμένοι και συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, όπως και ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω πως όλες οι κοινωνίες πρέπει να παραμείνουν σε επαγρύπνηση απέναντι στην υπερβολική χρήση βίας», είπε.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε παντού, ιδιαίτερα στις κοινωνίες που στηρίζονται στο κράτος δικαίου, τη δημοκρατική αντιπροσώπευση και τον σεβασμό των ελευθεριών, ότι οι άνθρωποι που έχουν επιφορτιστεί με την επιτήρηση της τάξης δεν χρησιμοποιούν τις δυνατότητές τους όπως στην περίπτωση του πολύ πολύ ατυχούς θανάτου του Τζορτζ Φλόιντ», επέμεινε. «Όλες οι ζωές μετράνε. Και οι ζωές των μαύρων μετράνε επίσης», είπε.

Ο Μπορέλ έκανε έκκληση για «την αποκλιμάκωση των εντάσεων» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

