Τέσσερα τάνκερ Ελλήνων εφοπλιστών εντάχθηκαν στη μαύρη λίστα των αμερικανικών αρχών, καθώς φέρεται να είχαν συναλλαγές με την Βενεζουέλα. Σύμφωνα με το νορβηγικό ναυτιλιακό περιοδικό Tradewinds, που έκανε την αποκάλυψη, το γεγονός αυτό επιφέρει κυρώσεις, μετά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο. Στη λίστα αυτή δημοσιεύονται τα ονόματα ατόμων και εταιρειών που ανήκουν ή ελέγχονται ή δρουν για λογαριασμό χωρών που βρίσκονται στο στόχαστρο της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα τάνκερ ανήκουν σε κάποια από τα μεγαλύτερα ονόματα των Ελλήνων εφοπλιστών. Πρόκειται για τις εταιρείες Afranav Maritime Ltd, Adamant Maritime Ltd και Sanibel Shiptrade Ltd, με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ, οι οποίες έχουν στην ιδιοκτησία τους τα Athens Voyager, Seahero και Voyager I αντίστοιχα, αμφότερα ελληνικών συμφερόντων, σύμφωνα με το Trade Winds. Στη λίστα εντάσσεται και η εταιρία Seacomber LTD, με έδρα τη Γλυφάδα, στην ιδιοκτησία της οποία εντάσσεται το Chios Ι με σημαία Μάλτας. Όλα τους, σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές συνέχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο από λιμάνια της Βενεζουέλας τουλάχιστον ως και τις 20 Φεβρουαρίου 2020.

Τα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών και ατόμων στις ΗΠΑ, που ανήκουν στη λίστα, μπλοκάρονται και γενικά απαγορεύεται σε Αμερικανούς πολίτες να έχουν συναλλαγές μαζί τους

Υπενθυμίζεται ότι η Αμερική έχει επιβάλλει κυρώσεις κατά της κρατικής εταιρείας πετρελαίου της Βενεζουέλας, Petroleos de Venezuela από τον περασμένο Ιανουάριο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του νορβηγικού περιοδικού, το γεγονός πως τα τέσσερα τάνκερ μπήκαν στο στόχαστρο των αμερικανικών Αρχών, δηλώνει την αυξανόμενη πίεση των ΗΠΑ στον ναυτιλιακό τομέα προκειμένου να επιβληθούν πιο αποτελεσματικά οι κυρώσεις προς τη Βενεζουέλα. Στις 18 Μαΐου, το υπουργείο εξέδωσε αναλυτικό οδηγό 35 σελίδων που περιλαμβάνει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ναυτιλιακές προκειμένου να αποφύγουν τις κυρώσεις.

Την τελευταία εβδομάδα οι αμερικανικές Αρχές φέρονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα να προειδοποιούν τους Έλληνες ιδιοκτήτες με κυρώσεις σε περίπτωση που συνεχίσουν τις συναλλαγές με τη Βενεζουέλα. Η κίνηση των ΗΠΑ έρχεται την ώρα που πέντε επιπλέον ιρανικά τάνκερ έφθασαν στη Βενεζουέλα προκειμένου να παρέχουν προμήθειες στην καταρρέουσα οικονομία, έπειτα από συμφωνίες ανταλλαγής πετρελαίου με χρυσό.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για τα ελληνικά τάνκερ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών τέσσερις εταιρείες μπήκαν στη μαύρη λίστα επειδή διατηρούσαν εμπορικές συναλλαγές με τη Βενεζουέλα και ειδικότερα στον πετρελαϊκό τομέα της οικονομίας της λατινοαμερικανικής χώρας. Επιπλέον, το υπουργείο των ΗΠΑ χαρακτήρισε ως «αποκλεισμένο περιουσιακό στοιχείο» τα τέσσερα τάνκερ των εν λόγω εταιρειών, ελληνικών συμφερόντων.

Οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πως η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας προς το συμφέρον του μη αναγνωρισμένου καθεστώτος του προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι ανεπίτρεπτη και όσοι την διευκολύνουν ρισκάρουν να χάσουν την πρόσβαση στο αμερικανικό οικονομικό σύστημα.

Η δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών

«Το καθεστώς Μαδούρο ενέταξε τη βοήθεια ναυτιλιακών εταιριών και των τάνκερ τους στην εξακολούθηση της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της Βενεζουέλας προς όφελος του» σημείωσε ο υπ. Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Στίβεν Μνούτσιν. «Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στοχεύουν όσους υποστηρίζουν αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς και συμβάλουν στα βασανιστήρια του λαού της Βενεζουέλας» συνέχισε.