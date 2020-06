Tζορτζ Φλόιντ: Άνοιξε το σπίτι του σε 70 διαδηλωτές για να τους προστατεύσει από την αστυνομική βία [vids]

Για ένατη συνεχόμενη ημέρα, οι περισσότερες Πολιτείες της Αμερικής βιώνουν το κύμα οργής που ξέσπασε μετά τη ρατσιστική δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Χιλιάδες διαδηλωτές έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με δυνάμεις καταστολής, χωρίς όμως να κάμπτεται η ψυχολογία τους. Αυτό συνέβη και στη διαδήλωση την 1 Ιουνίου στην Ουάσινγκτον, όταν η Αστυνομία και η Εθνοφρουρά συγκρούστηκαν με το πλήθος προκειμένου να ανοίξουν τον δρόμο στον Τραμπ που ήθελε να πάει από τον Λευκό Οίκο στον καθεδρικό του Αγίου Ιωάννου.

Οι δυνάμεις καταστολής κυνηγούσαν τους διαδηλωτές και μάλιστα τους ψέκαζαν με σπρέι πιπεριού επιστρατεύοντας και γκλομπς. Όταν ο Ραχούλ Ντουμπέι συνειδητοποίησε ότι δεκάδες διαδηλωτές δέχονταν επίθεση και κινδύνευαν με σύλληψη για παραβίαση της απαγόρευσης κυκλοφορίας τη Δευτέρα το βράδυ, έκανε. ό,τι λέει ο ίδιος πως θα έκανε οποιοσδήποτε άλλος: Άνοιξε την πόρτα του και κάλεσε περίπου 70 διαδηλωτές στο σπίτι του, για να περάσουν εκεί τη νύχτα.

Rahul saved lives last night. He ended this with an inspirational speech about not giving up and keeping up the peaceful fight. What a guy. Thank you Rahul. #SwannStreet #savejenny pic.twitter.com/e0SETLcSpw

«Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Ξέρω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν ανοίξει αυτή την πόρτα»

Οι διαδηλωτές είχαν μεταφερθεί στην οδό Swann κοντά στο Dupont Circle, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις γύρω από την πόλη χρησιμοποίησαν ελικόπτερα και πυρομαχικά flash-bang σε καταστολή εναντίον όσων παραβίαζαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 7 μ.μ, που έχει επιβληθεί στην Ουάσινγκτον από το βράδυ της Δευτέρας. Για περίπου 10 λεπτά, λέει, οι άνθρωποι έμπαιναν συνεχώς μέσα και ο ίδιος τους έδινε οδηγίες σε ποιους χώρους να πάνε για να χωρέσουν όλοι.Όταν έφτασαν στο σπίτι του Ντουμπέι, οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν νέοι, ήταν απελπισμένοι και ήθελαν να φύγουν. Αλλά είχαν απέναντι τους την αστυνομία.

THE POLICE BOXED IN A GROUP OF PEACEFUL PROTESTERS AND THEN STARTED HITTING AND MACING PEOPLE. A MAN TOOK SOME OF US INTO HIS HOUSE AND THE POLICE HAVE US TRAPPED. THERE ARE PEOPLE STILL TRAPPED IN THE STREET ON 15th AND SWANN pic.twitter.com/H2B2QCup1o

Μόλις οι διαδηλωτές μπήκαν μέσα στο σπίτι, άρχισαν να προσπαθούν να καταπραΰνουν τα μάτια τους, ρίχνοντας γάλα και νερό στα πρόσωπά τους.«Όλοι βήχαμε για 45 λεπτά έως μια ώρα», λέει ο Ντουμπέι, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί ήρθαν επίσης στην πόρτα του και ψέκασαν με σπρέι πιπεριού προς στο σπίτι.

«Ήταν δέκα λεπτά τρόμου», είπε ο Ινδός κάτοικος της Ουάσινγκτον. «Ξαμόλυσαν την κόλαση σε ειρηνικούς διαδηλωτές έξω απ’ το σπίτι μου. Δεν ξέρω πως μου ήλθε, απλώς άνοιξα την πόρτα διάπλατα και φώναζα: “ελάτε μέσα, μπείτε στο σπίτι. Άκουγα κρανία να σπάνε», δήλωσε.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δυνάμεις της Αστυνομίας έμειναν έξω από το σπίτι του Ντουμπέι για ώρες, προκαλώντας τον ίδιο και τους διαδηλωτές που βρίσκονταν μέσα, ωστόσο ο ίδιος απαντούσε ξανά και ξανά: «Έχω καλέσει ο ίδιος αυτούς τους νέους εδώ», ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούσαν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για να εισβάλουν στο σπίτι.

«Είμαι σ’ ένα σπίτι στην Ουάσιγκτον, αφού μου έριξαν αστυνομικοί σπρέι πιπεριού και με σώριασαν κάτω. Πρέπει να υπάρχουν κάπου 100 από μας μέσα στο σπίτι που έχουν περικυκλώσει οι αστυνομικοί. Κι άλλοι γείτονες σ’ αυτόν τον δρόμο άνοιξαν τις πόρτες τους και τείνουν χέρι βοηθείας στους διαδηλωτές. Οι αστυνομικοί μας στρίμωξαν και μας ψέκασαν», έγραψε στο Twitter η Άλισον Λέιν, μια από τις διαδηλώτριες.

“I hope that my 13-year-old son grows up to be just as amazing as they are.”

Rahul Dubey opened his home to nearly 70 strangers overnight and sheltered them during D.C.’s curfew. He says our country needs people like THEM.

FULL INTERVIEW: https://t.co/hucxiraHk9 pic.twitter.com/BKFMsTsSgk

— ABC 7 News – WJLA (@ABC7News) June 2, 2020