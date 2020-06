Κάθε εξέγερση έχει και τους πρωταγωνιστές της και έως τώρα, με μεγάλο μέρος των Αμερικανών να έχει βγει στους δρόμους, ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής είναι οι διαδηλωτές, που αψηφούν το διχαστικό και απειλητικό λόγο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και διατρανώσουν την οργή τους για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς. Οι διαδηλώσεις έχουν στιγματιστεί από πολλά επεισόδια, ενώ μερίδα των διαμαρτυρόμενων έχει προβεί σε λεηλασίες, πλιάτσικο και καταστροφές σε μεγάλες πόλεις.

Στη Νέα Υόρκη και δη στο Μανχάταν, νεαροί από τα γκέτο κατέβηκαν στο κέντρο της μεγαλούπολης και προκάλεσαν άγρια επεισόδια. Πολλοί εξ αυτών διέλυσαν ακριβά καταστήματα και έκλεψαν σειρά προϊόντων. Μερίδα διαδηλωτών χαρακτηρίστηκε από καταστροφική μανία.

Στο βίντεο που ακολουθεί, βλέπουμε μια νεαρή μαύρη γυναίκα, η οποία -όπως δηλώνει- επί δέκα χρόνια υπηρέτησε τη χώρα δίνοντας το αίμα της, να σταματάει τα επεισόδια και να μιλάει -με ένταση- στους συγκεντρωμένους καλώντας τους να εγγραφούν στα μητρώα και να ψηφίσουν, καθώς αυτό είναι η μεγαλύτερη επαναστατική πράξη. Η γυναίκα, με λόγο καθηλωτικό, λόγο που εμπνέει, λόγο βγαλμένο από ομιλίες μεγάλων προσωπικοτήτων, λόγο ταυτόχρονα απλό και κατανοητό, λόγο καθημερινό, λόγο επιθετικό και δυνατό, εξηγεί στους διαδηλωτές ότι οι καταστροφές που προκαλούν θα επηρεάσουν τους απλούς ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις συνοικίες, τους αστέγους, τους ηλικιωμένους, τους εργαζόμενους. Και με μεστό, εμπνευσμένο πολιτικό λόγο, τους καλεί να ψηφίσουν…

Δείτε το βίντεο:

‘You wanna f*cking do something? Make sure you’re registered to vote. Don’t start another goddamn fire,’ — This Black woman went off on people trashing her NYC neighborhood pic.twitter.com/J37k7R9lbm

— NowThis (@nowthisnews) June 3, 2020