Δεν έχει τέλος το χάος που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στις ΗΠΑ ύστερα από τη δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς. Σημειώνεται πως ο Τραμπ υποστήριζε από την πρώτη στιγμή ότι οι βίαιες διαδηλώσεις καθοδηγούνται από το κίνημα «Antifa». Έτσι, έσπευσε να το χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση. Ο ίδιος ο Τραμπ έγραψε τότε στο twitter πως θα μπλοκάρει το κίνημα, χαρακτηρίζοντάς το ως τρομοκρατική οργάνωση.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τον πρόεδρο που δεν παύει να ρίχνει λάδι στη φωτιά, ακολούθησαν οι οπαδοί και ψηφοφόροι του. Σε αυτό τον κύκλο ανήκει και η ρεπουμπλικάνα Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν η οποία με ένα ημιαυτόματο AR-15 στα χέρια προειδοποίησε τους αντιφασίστες διαδηλωτές να μην πατήσουν τα πόδια τους στην εκλογική της περιφέρεια στη βορειοδυτική Τζόρτζια.

ANTIFA has declared war on our country.@realDonaldTrump responded by declaring them a domestic terrorist organization.

Here’s my message to ANTIFA terrorists:

Stay the HELL out of NW Georgia.

You won’t burn our churches, loot our businesses, or destroy our homes. pic.twitter.com/kBMh87G1ap

— Marjorie Taylor Greene For Congress🇺🇸 (@mtgreenee) June 2, 2020