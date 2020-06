Με μεγάλα κίτρινα γράμματα σε δρόμους της Ουάσινγκτον γράφτηκε το κεντρικό σύνθημα των διαδηλωτών για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Το “Black lives matter” που ηχεί κάθε βράδυ στις φλεγόμενες Πολιτείες της Αμερικής πλέον είναι σχεδιασμένο σε κεντρικό δρόμο της μεγαλούπολης, που οδηγεί στον Λευκό Οίκο. Το σχέδιο ήταν μία πρωτοβουλία της δημάρχου Μιούριελ Μπόουζερ.

To σύνθημα είναι γραμμένο στην 16th Street, που οδηγεί στην πλατεία Lafayette και τον Λευκό Οίκο. Τα γράμματα που έχουν σχεδιαστεί είναι τόσο μεγάλα, που καλύπτουν και τα δύο ρεύματα του δρόμου. Όσοι συμμετείχαν στον σχεδιασμό ειδοποιήθηκαν από τη δήμαρχο της πόλης, ξεκινώντας τη δουλειά το πρωί της Παρασκευής.

To σχέδιο έχει δεχτεί κριτική από την ομάδα του Black Lives Matter στο Twitter, η οποία σχολίασε ότι αυτή η δράση ουσιαστικά αποπροσανατολίζει το κοινό από την αδράνεια που έχει επιδείξει η δήμαρχος στα αιτήματα της να μειώσει τον προυπολογισμό για την αστυνομία και να επενδύσει στην κοινότητα.

This is a performative distraction from real policy changes. Bowser has consistently been on the wrong side of BLMDC history. This is to appease white liberals while ignoring our demands. Black Lives Matter means defund the police. @emilymbadger say it with us https://t.co/w0ekwSG1ip

— BlackLivesMatter DC (@DMVBlackLives) June 5, 2020