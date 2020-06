Αυτό είναι το σκίτσο στο εξώφυλλό του νέου Der Spiegel, που είναι αφιερωμένο στην πολιτική αναταραχή που έχει ξεσπάσεις στις ΗΠΑ, μετά την δολοφονία του άοπλου, έγχρωμου Τζορτζ Φλόυντ από τον λευκό αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν, παρουσία και άλλων συναδέλφων του. Το περιοδικό ισχυρίζεται πως ο αμερικανός πρόεδρος ρίχνει λάδι στη φωτιά των ταραχών (παραλληλίζοντάς τον με τον Νέρωνα, τον αυτοκράτορα που έκαψε τη Ρώμη), προκειμένου να αποποιηθεί των ευθυνών του και να εξασφαλίσει την επανεκλογή του.

Το γερμανικό περιοδικό κυκλοφορεί σήμερα Σάββατο με κύριο τίτλο “Ο Εμπρηστής“. “Υπάρχουν φράσεις που μένουν χαραγμένες στη μνήμη της ανθρωπότητας” γράφει το κύριο άρθρο, θυμίζοντας την ιστορική φράση του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ “I have a Dream” το 1963 στην πορεία προς την Ουάσιγκτον. Ένα όνειρο για έναν κόσμο χωρίς ρατσισμό, με ελευθερία και ισότητα. “I want to panic“, είπε πέρυσι στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός η Γκρέτα Τούνμπεργκ, προς τους ισχυρότερους άνδρες και γυναίκες αυτού του κόσμου” αναφέρει το editorial. Και προσθέτει πως “δεν επρόκειτο για φράση ελπίδας, αλλά προειδοποίησης ότι η ανθρωπότητα καταστρέφει τον πλανήτη της. Ότι κάτι φτάνει στο τέλος”.

“Δεν μπορώ να αναπνεύσω”

Μεταξύ αυτών των εμβληματικών φράσεων, το Spiegel τοποθετεί και τις τελευταίες λέξεις του Τζορτζ Φλόυντ – εμβληματικές γιατί συμβολίζουν επίσης, την ασφυξία στην οποία ζουν οι μαύροι στις ΗΠΑ. “Είναι η φράση ενός άνδρα που του κόπηκε η αναπνοή μια ολόκληρη ζωή. Ενός έγχρωμου, που έπεσε θύμα της πιο φρικιαστικής αστυνομικής βίας. Είναι η φράση μιας κοινωνίας, που δεν κατάφερε ποτέ να νικήσει τον ρατσισμό. Μια φράση διαμαρτυρίας εναντίον ενός προέδρου, που δεν αναζητεί λύση για τον ρατσισμό και την πανδημία, αλλά τη σύγκρουση. Φράση οργής, φόβου και μίσους, που οδηγεί επίσης σε λεηλασίες και βία. Τελικά είναι η φράση μιας χώρας, που απειλείται με διάλυση” αναφέρεται και προστίθεται:

“Το I can´t breath θα μείνει για πάντα η δική του φράση, αυτού και ενός νέου κινήματος των μαύρων. Αυτή όμως η προσωπική φράση είναι και μια μεταφορά για την παγκόσμια κρίση από μια ασθένεια, που οδηγεί τους ανθρώπους στο νοσοκομείο για να βοηθηθούν με μηχανικό αναπνευστήρα. Μια ασθένεια που έχει αφαιρέσει στις κοινωνίες τον αέρα για να αναπνεύσουν και έχει οδηγήσει σε δύσπνοια τον παγκόσμιο καπιταλισμό… Κάποιος θα πρέπει να βρει μια φράση ελπίδας. Μέχρι τότε ας πιαστούμε από τη φράση του αιδεσιμότατου Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ: I have a dream”.

Κατά καιρούς το γερμανικό περιοδικό και οι εμπνευσμένοι γραφίστες του, έχουν αξιοποιήσει τη φιγούρα του Donald Trump ασκώντας του μέσα από ιδιαίτερα σκίτσα πολύ σκληρή κριτική. Ωστόσο υπάρχει επίσης η κριτική πως ο αμερικανός πρόεδρος έχει βρεθεί πολλές φορές στο εξώφυλλο με τρόπο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιλεκτικός και ακραίος. Το 2107, είχε απεικονιστεί ως Jihadi John να αποκεφαλίζει το Άγαλμα της Ελευθερίας, προκαλώντας την αποδοκιμασία του αντιπροέδρου του ΕΚ, που το χαρακτήρισε “κακόγουστο”. “Το εξώφυλλο του Spiegel είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο Τραμπ, μία παραμορφωμένη εικόνα του ίδιου που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να φτιάξει την δική του παραμορφωμένη εικόνα των ΜΜΕ” έγραψε και η Frankfurter Allgemeine Zeitung.

To 2018, το γερμανικό περιοδικό εμφάνισε τον Τραμπ ως αποτέλεσμα μιας αντίστροφης εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Με τίτλο “Την εποχή της Φωτιάς και της Οργής”, το περιοδικό είχε κατακεραυνώσει τον αμερικανό πρόεδρο για σχόλια που φέρεται να είχε κάνει κατά της Αϊτής, του Ελ Σαλβαδόρ και της Αφρικής. Τα σχόλια αφορούσαν την μετανάστευση.

Εξώφυλλο για την κλιματική αλλαγή: Ο Τραμπ ως μετεωρίτης που απειλεί να καταστρέψει ολόκληρο τον πλανήτη. “Το τέλος του κόσμου (όπως το γνωρίζαμε)” έγραφε ο τίτλος στο εξώφυλλο.

Ο Τραμπ ως γιγαντιαίος γορίλας Κινγκ Κονγκ που απειλεί τον κόσμο

Μερικά ακόμη εξώφυλλα του Spiegel