Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε και τυπικά την υποψηφιότητα για την προεδρία, ξεπερνώντας το όριο των 1.991 αντιπροσώπων που χρειάζεται για το χρίσμα από το εθνικό συνέδριο των Δημοκρατικών, ενώ δεν έχουν διεξαχθεί ακόμη προκριμματικές εκλογές σε οκτώ Πολιτείες και τρία εδάφη των ΗΠΑ. Ωστόσο κέρδισε τους αντιπροσώπους που χρειάζεται για το χρίσμα στις προκριματικές εκλογές που έγιναν την Τρίτη σε επτά Πολιτείες και την Περιφέρεια της Κολούμπια. Ουσιαστικά, ήταν ο μοναδικός υποψήφιος που είχε απομείνει στην κούρσα των Δημοκρατικών, μετά την αποχώρηση τον Απρίλιο του αριστερού γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς.

“Ήταν τιμή μου να συναγωνιστώ με μία από τις πιο ταλαντούχες ομάδες υποψηφίων που έχει κατεβάσει ποτέ το Δημοκρατικό Κόμμα και λέω με υπερηφάνεια πως το κόμμα πηγαίνει ενωμένο σ’ αυτές τις γενικές εκλογές” ανέφερε, στην πρώτη ανακοίνωση που εξέδωσε και πρόσθεσε: “Θα περάσω κάθε ημέρα από τώρα μέχρι την 3η Νοεμβρίου δίνοντας μάχη για να κερδίσω επάξια τις ψήφους των Αμερικανών σε όλη αυτή τη σπουδαία χώρα ώστε μαζί να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη μάχη για την ψυχή αυτού του έθνους και να εξασφαλίσουμε πως θα είμαστε όλοι μαζί καθώς θα ανοικοδομούμε την οικονομία μας”.

We’re just 150 days out from Election Day, and the stakes have never been higher. We have to defeat Donald Trump, and once we do, we won’t just rebuild this country — we’ll transform it. Together.

