Σε κλειστό κύκλο γίνεται στο Χιούστον του Τέξας, στην εκκλησία The Fountain of Praise, η κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ, του ανθρώπου που το όνομά του έγινε σύμβολο και σύνθημα στα χείλη εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, στον αγώνα κατά του ρατσισμού, της βίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ ξεκίνησε στο Χιούστον, στο Τέξας, 15 ημέρες μετά τον θάνατο του Αφροαμερικανού από ασφυξία από έναν λευκό αστυνομικό, με τη δολοφονία του να προκαλεί ογκώδεις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ. «Είναι ώρα να τιμήσουμε τη ζωή του», είπε η πάστορας Μία Ράιτ στην κατάμεστη από κόσμο εκκλησία Fountain of Praise.

Την ίδια ώρα, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τήρησε σιγή 8 λεπτών και 46 δευτερολέπτων για να τιμήσει τη μνήμη του 46χρονου Αφροαμερικανού, δηλαδή όση ώρα ακριβώς ο λευκός αστυνομικός γονάτιζε στον λαιμό του Φλόιντ οδηγώντας τον στον θάνατο. Η τήρηση σιγής στο NYSE ξεκίνησε το μεσημέρι προκειμένου να συμπέσει με την έναρξη της κηδείας του Τζορτζ Φλόιντ. Η σορός του άτυχου Αφροαμερικανού, μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου 2020, στην εκκλησία μέσα σε ένα χρυσό φέρετρο που μετέφεραν έξι άνδρες που φορούσαν μάσκες λόγω του κορονοϊού. Η κηδεία μεταδίδεται ζωντανά από τα περισσότερα ειδησεογραφικά δίκτυα.

Σημειώνεται πως έχουν γίνει ήδη δύο τελετές δέησης σε Μινεσότα και Βόρεια Καρολίνα. η σορός του έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Χιούστον, όπου θα τελεστεί και η κηδεία του. Ο 46χρονος Αμερικανός θα ταφεί δίπλα στη μητέρα του στη Μινεάπολις στο νεκροταφείο της περιοχής Πίρλαντ, όπου και μεγάλωσε.

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2020, χιλιάδες κόσμου σχημάτισε ουρές για να περάσει από την εκκλησία Fountain of Praise Church όπου βρισκόταν η σορός του, δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό του. Σήμερα στο ίδιο μέρος θα τον αποχαιρετήσουν συγγενείς και φίλοι, πριν ταφεί δίπλα από την μητέρα του, με την διαδικασία να μεταδίδεται μάλιστα και τηλεοπτικά.

Τη Δευτέρα, ο Τζο Μπάιντεν, υποψήφιος για την προεδρία στις εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο με τους Δημοκρατικούς, επισκέφτηκε την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ, όπου εκπρόσωποί του ανέφεραν πως μιλούσαν για μία ώρα και τους άκουσε να μιλούν για τις δύσκολες ώρες που περνούν.

Την ίδια ώρα οι διαδηλώσεις στις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ συνεχίστηκαν για 14η ημέρα χωρίς σοβαρά επεισόδια. Χιλιάδες διαδηλωτών συνεχίζουν να βγαίνουν στους δρόμους ζητώντας να αλλάξει το καθεστώς στη χώρα με την ρατσιστική και αστυνομική βία, με τους δημάρχους από το Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη, να σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο περικοπών στα κονδύλια που δίνονται στην αστυνομία. Ακτιβιστές και οργανισμοί πιέζουν με αφορμή την αστυνομική βία, να δοθούν λιγότερα χρήματα και μέρος τους να πάει σε οργανισμούς που αφορούν τοπικές κοινωνίες και νέα παιδιά, κάτι που στις δύο μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ σκέφτονται σοβαρά. Το ίδιο πρότειναν και μέλη του Δ.Σ. στον δήμο της Μινεάπολις, όπου σκοτώθηκε ο Φλόιντ από αστυνομικό.

Μία τέτοια σκέψη ωστόσο, έφερε και αντιδράσεις στον Λευκό Οίκο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει πως δεν μπορεί να επιτραπεί αυτό. Τόνισε μάλιστα πως το «99% των αστυνομικών είναι εξαιρετικοί άνθρωποι» και ότι θα έχει καταστροφικές συνέπειες η περικοπή στο μπάτζετ των αστυνομικών. Την ίδια άποψη εξέφρασαν και οι ίδιοι οι αστυνομικοί που σημειώνουν ότι η λύση δεν είναι οι περικοπές, αλλά η καλύτερη αστυνόμευση, ενώ και δήμαρχοι, όπως της Ατλάντα, θεωρούν λάθος να γίνουν περικοπές.

Την ώρα που γίνονταν το λαϊκό προσκύνημα στην σορό του Φλόιντ, ο αστυνομικός που σκότωσε τον Αφροαμερικανό, απολογήθηκε στο δικαστήριο, μέσω βιντεοκλήσης. Η δικαστής Τζάνις Ρέντινγκ αύξησε το ποσό της εγγύησης για την αποφυλάκιση χωρίς όρους του Ντέρεκ Τσόβιν στο 1,25 εκατομμύριο δολάρια και στο 1 εκατομμύριο με όρους, κάτι που βρήκε σύμφωνο τον συνήγορό του. Ο πρώην αστυνομικός είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας χωρίς πρόθεση και κινδυνεύει με φυλάκιση ως και 40 χρόνια, ενώ οι τρεις συνάδελφοί του που συμμετείχαν στην σύλληψη του Φλόιντ, κατηγορούνται για συνέργεια. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 29 Ιουνίου.