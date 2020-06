Διαδηλωτές επιδόθηκαν σε βανδαλισμούς εναντίον αγαλμάτων του Χριστόφορου Κολόμβου σε δύο αμερικανικές πόλεις τη νύχτα της Τρίτης 9 Ιουνίου 2020, στα πιο πρόσφατα περιστατικά με ρατσιστικές καταβολές εναντίον μνημείων, στον απόηχο της δολοφονίας του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη σύλληψή του. Αστυνομικοί στη Βοστόνη, στη Μασαχουσέτη, γνωστοποίησαν ότι σχεδιάζουν να απομακρύνουν ένα άγαλμα του εξερευνητή, αφότου το αποκεφάλισαν άγνωστοι, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο δεν έχει γίνει καμία σύλληψη προς το παρόν, διευκρίνισε εκπρόσωπος Τύπου της τοπικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, διαδηλωτές έριξαν, πυρπόλησαν και πέταξαν σε μια λίμνη ένα άγαλμα του Κολόμβου, σύμφωνα με το NBC 12, καταδικάζοντας την υποδούλωση και τη βία σε βάρος των αυτοχθόνων πληθυσμών.

A @7News photographer was the first one to discover the head had been knocked off the Christopher Columbus statue along the waterfront in the North End. Boston Police were on scene investigating later overnight. pic.twitter.com/YIIHUiPua9

Μία μέρα μετά την κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ, ο αδελφός του απηύθυνε έκκληση στο αμερικανικό Κογκρέσο να «βάλει τέλος στον πόνο» των Αφροαμερικανών που προκαλεί η αστυνομική βία και «να ακούσει τις εκκλήσεις» των ανθρώπων στους δρόμους υπέρ της μεταρρύθμισης των δυνάμεων επιβολής του νόμου. «Βρίσκομαι εδώ για να σας ζητήσω να βάλετε ένα τέλος στον πόνο, να βάλετε ένα τέλος στην εξάντλησή μας», είπε ενώπιον της Επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων ο Φίλονις Φλόιντ, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Συγκινημένος, ο ίδιος εξήγησε ότι «δεν μπορεί να περιγράψει τον πόνο» που ένιωσε βλέποντας το βίντεο του εφιάλτη που βίωσε ο αδελφός του, ο οποίος πέθανε από ασφυξία, αφού ο αστυνομικός Ντέρεκ Τσόβιν γονάτιζε στον λαιμό του για σχεδόν 9 λεπτά.

“I can’t tell you the kind of pain you feel… when you watch your big brother who you looked up to your whole life, die begging for his ma”

George Floyd’s brother testifies at US Committee and asks for law enforcement to be the solution, not the problemhttps://t.co/LBqwF6zawB pic.twitter.com/4C15Egusok

— BBC News (World) (@BBCWorld) June 10, 2020