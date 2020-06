Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται από την Κίνα από την έκρηξη βυτιοφόρου το οποίο μετέφερε φυσικό αέριο. Τουλάχιστον δεκαεννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 200 τραυματίστηκαν . Το βυτιοφόρο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο κινείτο σε αυτοκινητόδρομο της ανατολικής Κίνας , όταν ξαφνικά έγινε η έκρηξη με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν σπίτια και εργοστάσια.

#Breaking: An oil tanker exploded close to the exit of a highway in Wenling, E.#China‘s #Zhejiang Province and the explosion affected surrounding houses and vehicles, causing casualities: report pic.twitter.com/hHGIfrmfII

— Global Times (@globaltimesnews) June 13, 2020