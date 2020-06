Για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο επανέρχεται το θέμα υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τα λεκτικά ολισθήματα του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος σύμφωνα με τον πρώην γιατρό του Μπαράκ Ομπάμα Ντέιβιντ Σάινερ, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο «νευρολογικό θέμα που δεν έχει αντιμετωπιστεί». Συγκεκριμένα, ο Σάινερ υποστήριξε σε συνέντευξή του στο CNN, μετά και το αιφνιδιαστικό ιατρικό check up στο οποίο υπεβλήθη το Σαββατοκύριακο, υποστήριξε ότι «η ανικανότητα του Τραμπ να βρει συχνά τις κατάλληλες λέξεις», μπορεί να οφείλεται σε «μικρά εγκεφαλικά επεισόδια».

Ο δρ Σάινερ ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μάλλον χρειάζεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. «Δεν πρόκειται για λεκτικά ολισθήματα, δεν βρίσκει τις κατάλληλες λέξεις κι αυτό συμβαίνει ξανά και ξανά», είπε, προσθέτοντας ότι «οι κωμικοί σπάνε πλάκα μαζί του, αλλά δεν είναι αστείο. Πιστεύω ότι πρόκειται για νευρολογικά θέματα που κανένας δεν έχει πραγματικά αντιμετωπίσει». Η εκδήλωση μικρών εγκεφαλικών είχε ξανασυμβεί στον Λευκό Οίκο, όταν πρόεδρος ήταν ο Γούντροου Γουίλσον, σημειώνει ο Σάινερ.

Recent videos make it clear that there is something medically wrong with Trump. The way he walks, how he holds a glass of water, his slurred words, his lapses in thought. What is the White House hiding? — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) June 14, 2020

Trump’s West Point commencement speech is preceded by a rendition of one of the songs from “Team America: World Police” pic.twitter.com/18OWiJqpmu — Aaron Rupar (@atrupar) June 13, 2020

It appears the President cannot lift his right arm up enough to drink a glass of water. Something is up. pic.twitter.com/NCrtSnxf9Y — David Yankovich (@DavidYankovich) June 13, 2020

Οργισμένη διάψευση από Τραμπ – Τι λέει ο προσωπικός γιατρός του

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε οργή για όσα αναφέρονται στον Τύπο για την κατάσταση της υγείας του, ενώ επέμεινε ότι υπεβλήθη σε «εξετάσεις ρουτίνας». Ο προσωπικός γιατρός του, Σον Κόνλεϊ, σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «παρά κάποιες εικασίες ο πρόεδρος δεν ένιωσε στηθάγχη ούτε διαγνώστηκε ή υποβλήθηκε σε θεραπεία για επείγοντα ή οξεία προβλήματα. Συγκεκριμένα δεν υποβλήθηκε σε ειδικές καρδιολογικές ή νευρολογικές εξετάσεις».