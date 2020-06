Ανθρωποκτονία από πυροβολισμούς είναι η αιτία του θανάτου του Ρέισαρντ Μπρουκς, του Αφροαμερικανού που σκότωσε λευκός αστυνομικός στην Ατλάντα την Παρασκευή. Η νεκροψία, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, έδειξε ότι ο 27χρονος Μπρουκς πέθανε λόγω απώλειας αίματος και τραυματισμών στα όργανα που προκλήθηκαν από τις δύο σφαίρες που δέχθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιατροδικαστή.

Ο θάνατος του Μπρουκς, που έχει καταγραφεί σε βίντεο μάρτυρα του περιστατικού, αναζωπύρωσε τις διαδηλώσεις στην Ατλάντα, ενώ οδήγησε την αρχηγό της αστυνομίας, Έρικα Σιλντς, σε παραίτηση. Η αστυνομικός, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ABC θα συνεχίσει να υπηρετεί την αστυνομία της Ατλάντα από άλλο πόστο. Η Σιλντς δήλωσε ότι υποστηρίζει την απόφαση της δημάρχου να ζητήσει την παραίτηση της. «Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, υπηρέτησα δίπλα σε μερικούς από τους καλύτερους αστυνομικούς της Ατλάντα. Λόγω της βαθιάς και αδιαπραγμάτευτης αγάπης μου για αυτή την πόλη και της επιθυμίας μου να δω την κοινότητα μας να εξελίσσεται, υποβάλω την παραίτηση μου και δηλώνω πίστη προς τις κινήσεις της δημάρχου». Ο αστυνομικός που τον πυροβόλησε αποπέμφθηκε από το σώμα, ενώ ο συνάδελφός του έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Body camera footage released by Atlanta police shows Rayshard Brooks appearing good-humored and largely cooperative with two white officers for about 40 minutes during an encounter that ended with Brooks being fatally shot by police. https://t.co/Cejj1Prstg

— The Associated Press (@AP) June 14, 2020