Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα με αστυνομικούς να ψεκάζουν με χημικά ένα 7χρονο παιδί κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στο Σιάτλ για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Το παιδί το κρατούσε από το χέρι ο πατέρας του, Μάντο Έιβερι. Έφευγαν από τη Σαββατιάτικη λειτουργία στην εκκλησία της ενορίας τους, όταν βρέθηκαν κοντά σε μια ειρηνική αντιρατσιστική διαδήλωση.

Ο πατέρας ανέφερε ότι εντελώς ξαφνικά εμφανίστηκαν αστυνομικοί και έριξαν χημικά με ορισμένα εξ αυτών να πέφτουν κατευθείαν στο πρόσωπο του 7χρονου. Ο 34χρονος Εβάν Χρέχα ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας όσων συνέβησαν πριν από δύο εβδομάδες κατέγραψε τα ουρλιαχτά του αγοριού.

Μάλιστα, στο βίντεο έχουν καταγραφεί και οι διαμαρτυρίες των διαδηλωτών που απαιτούν να μάθουν γιατί οι αστυνομικοί ψέκασαν με χημικά ένα μικρό παιδί και πολύ περισσότερο γιατί δεν βοήθησαν στη συνέχεια.Το μικρό αγόρι, το οποίο υπέστη χημικό έγκαυμα στο μάγουλο του, ρωτά συνεχώς τους γονείς του «τι έκανα και μου συμπεριφέρθηκαν έτσι;».

Ο πατέρας του δηλώνει οργισμένος τόσο με τους αστυνομικούς όσο και με τους διασώστες που ήταν παρόντες. «Δεν ξέρω αν θέλατε να στείλετε κάποιο μήνυμα ή αν θέλατε να σπείρετε τον φόβο μέσα του. Πάντως τα καταφέρατε».

Χιλιάδες διαδηλωτές κατακλύζουν τους δρόμους των μεγάλων πόλεων στο πλαίσιο των διαδηλώσεων για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και του κινήματος «Black Lives Matter». Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Εδώ και μία εβδομάδα η κυβέρνηση Τραμπ έχει οχυρώσει τον Λευκό Οίκο με φράχτη ασφαλείας μήκους περίπου 2,8 χιλιομέτρων, απαγορεύοντας στους διαδηλωτές που εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ να πλησιάσουν πλησιέστερα των 183 μέτρων. Η αρχική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ασφαλείας έκανε λόγο για αποκλεισμό του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου έως τις 10 Ιουνίου αλλά η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Muriel Bowser από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει ανησυχίες για το ότι κάποια από τα μέτρα μπορεί να είναι μόνιμα. Ο φράχτης έχει πλέον καλυφθεί από αφίσες που τιμούν τους Floyd, Breona Taylor, Emmett Till και άλλους Αφροαμερικανούς που υπέκυψαν μετά από χρήση βίας από την αστυνομία. Και τις προηγούμενες ημέρες, οι διαδηλωτές φώναζαν το σύνθημα «This is what democracy looks like».