Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αεροσκάφη της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας έπληξαν θέσεις κούρδων αυτονομιστών ανταρτών στην περιοχή Χαφτάνιν του βόρειου Ιράκ, στη δεύτερη επιχείρηση που εξαπολύεται εναντίον του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK) τις τελευταίες ημέρες. Έκανε επίσης σαφές ότι στην περιοχή επιχειρούν τούρκοι καταδρομείς τονίζοντας ότι καλύπτεται από τους διεθνείς νόμους περί νόμιμης άμυνας.

«Οι ηρωικοί καταδρομείς μας βρίσκονται στη Χαφτάνιν», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας μέσω Twitter, βαφτίζοντας τη νέα επιχείρηση «Νύχια της Τίγρης» (Claw-Tiger). «Για να εξουδετερωθούν το PKK και άλλα τρομοκρατικά στοιχεία που απειλούν τον λαό μας και τα σύνορά μας, η Πολεμική Αεροπορία μας, μαζί με εξοπλισμό υποστήριξης πυρός, ελικόπτερα και καταδρομείς μας, υποστηριζόμενους από οπλισμένα και άοπλα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έχουν κινητοποιηθεί στην περιοχή», ανέφερε.

Turkish commandos supported by the Air Force, ATAK helicopters, unmanned aerial vehicles (UAVs) and unmanned combat aerial vehicles (UCAVs) have entered the region in an air attack operation pic.twitter.com/fbHWFd5Kq0

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) June 16, 2020