Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:49, ώρα Ελλάδας, στα νησιά Κερμαντέκ στη Νέα Ζηλανδία. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο στα 695 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Γουάκατεϊν.

Για την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για υλικές ζημιές εξαιτίας του σεισμού. Σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ η αρχική εκτίμηση ήταν ότι η σεισμική δόνηση είναι απίθανο να προκαλέσει τσουνάμι που θα μπορούσε να επηρεάσει τη Νέα Ζηλανδία.

There is no tsunami threat to New Zealand following the M7.4 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS earthquake. Based on current information, the initial assessment is that the earthquake is unlikely to have caused a tsunami that will pose a threat to New Zealand.

