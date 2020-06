Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αρκετοί άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Ρέντινγκ της νότιας Αγγλίας, και η αστυνομία βρίσκεται στην περιοχή και ερευνά αναφορές για το περιστατικό. Το Sky News μετέδωσε ότι οι επιθέσεις με μαχαίρι σημειώθηκαν στο σημείο όπου νωρίτερα πραγματοποιήθηκε αντιρατσιστική διαδήλωση του κινήματος BLACK LIVES MATTER. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό.

Two air ambulances and a police car in Kings Meadow after incident in Forbury Gardens #rdguk pic.twitter.com/43aJojoJU0

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ρέντινγκ στην Βρετανία, αφού 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 2 είναι στο νοσοκομείο από απανωτά μαχαιρώματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Telegraph, το περιστατικό συνέβη σε σημείο όπου πριν είχε γίνει αντιρατσιστική διαδήλωση. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο δράστης ήταν ένας ή παραπάνω, ούτε τα κίνητρα του εγκλήματος.

What we know so far about the Forbury Gardens stabbing:

🔴 3 people are dead and at least two in hospital

🔴 Police treating attack as random

🔴 Paramedics and air ambulance are treating the wounded

All the latest here 👇#rdgukhttps://t.co/mfD2cRsg8B

— The Telegraph (@Telegraph) June 20, 2020