Το αιματηρό επεισόδιο διαδραματίστηκε στο κέντρο της Μινεάπολής, όπου σκοτώθηκε από αστυνομικό ο Αφροαμερικανός Τζορτζ Φλόιντ. Η αστυνομία στο πρώτο tweet της, κάλεσε τον κόσμο να μην πλησιάζει στο σημείο. Αργότερα, μέσω twitter ανέφερε πως οι τραυματίες βρίσκονται σε νοσοκομεία, με τραύματα που ποικίλουν ανάλογα με την περίπτωση και ότι το επεισόδιο έληξε.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds

— Minneapolis Police (@MinneapolisPD) June 21, 2020