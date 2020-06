Σε νεότερό tweet ο Babak Taghvaee αναφέρει ότι οι βομβαρδισμοί δεν επιβεβαιώθηκαν, αλλά από την πλευρά του LNA (Χάφταρ) αναφερθηκε ότι αεροσκάφη έσπασαν το φράγμα του ήχου στην περιοχή της Μισράτα

Σύμφωνα με αναφορές, που ελπίζουμε να διαψευστούν γιατί μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει μεγαλύτερη αστάθεια στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, η Αιγυπτιακή Πολεμική Αεροπορία παραβίασε τον εναέριο χώρος της Λιβύης. Τα μαχητικά F-16C / D της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας πέταξαν από κοινού με τα ιπτάμενα τάνκερ τύπου Airbus A330-243MRTT των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον εναέριο χώρο της Λιβύης. Αυτό ανακοίνωσε στον λογαριασμό του στο Twitter ο δημοσιογράφος και στρατιωτικός αναλυτής Babak Taghvaee.

#BREAKING: Just heard a report on #Egypt Air Force's F-16C/D fighter jets supported by #UAE Air Force's Airbus A330-243MRTT Tankers are flying in #Libya's airspace now! It is possible that they carry-out joint airstrikes with #LNAF's Su-24Ms at #GNA's terrorists in #Misrata! pic.twitter.com/gGXO6FGPBS

