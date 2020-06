Σε διαθεσιμότητα τέθηκε αστυνομικός στη Νέα Υόρκη για κεφαλοκλείδωμα που έκανε σε Αφροαμερικανό. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έχει απαγορεύσει αυτή την πρακτική από το 1993. Όμως ο θάνατος από ασφυξία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη σύλληψή του από έναν λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολις έφερε στο προσκήνιο ξανά τις πρακτικές που χρησιμοποιεί η αστυνομία.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο φαίνονται πολλοί αστυνομικοί να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν έναν άνδρα που βρίσκεται στο έδαφος με το στομάχι. Ένας από τους αστυνομικούς φαίνεται να έχει το χέρι του γύρω από τον λαιμό του. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο αργά χθες Κυριακή, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

