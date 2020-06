«Tο «περπάτημα της ντροπής» («walk of shame») ενός προέδρου που έχει διχάσει τη χώρα»… Αυτό είναι το επιστέγασμα των σχολίων που έπεσαν σαν βροχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την εξαθλιωμένη εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ ύστερα από το φιάσκο της προεκλογικής ομιλίας στην μισοάδεια αρένα στην Τούλσα της Οκλαχόμα.

Επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο ο αμερικανός πρόεδρος κατέβηκε από το προεδρικό ελικόπτερο Marine One με το πουκάμισο ξεκούμπωτο στον γιακά, τη γραβάτα λυμένη, το χαρακτηριστικό καπέλο με το σύνθημα «Make America Great Again» («Να Κάνουμε Ξανά Μεγάλη την Αμερική») στο χέρι, το βλέμμα προσηλωμένο στο έδαφος και την απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του.

«Πότε ήταν η τελευταία φορά που είδατε έναν άνθρωπο να περπατά με το καπέλο στο χέρι;», διερωτήθηκαν χρήστες του Twitter. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ είχε διαβεβαιώσει ότι “σχεδόν ένα εκατομμύριο” άνθρωποι είχαν ζητήσει εισιτήριο για την εν λόγω συγκέντρωση στην Οκλαχόμα, μια συντηρητική πολιτεία στην οποία είχε κερδίσει με διαφορά το 2016. Αλλά τελικά διαψεύστηκε παταγωδώς…

Ακόμη και τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ αναφέρθηκαν στην αποτυχία της συγκέντρωσης. Ο Τραμπ “είναι έξαλλος”, μετέδωσαν το τηλεοπτικό δίκτυο NBC και η εφημερίδα New York Times επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές. Παράλληλα το Guardian έγραψε “Everybody Hurts Sometimes”, κάνοντας χιούμορ χρησιμοποιώντας τον τίτλο του ομώνυμου τραγουδιού των REM.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ κατηγόρησε τους διαδηλωτές για τη χαμηλή συμμετοχή, οι οποίοι, όπως είπε, εμπόδισαν την είσοδο του κοινού στην αρένα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι New York Times, οι μαζικές κρατήσεις εισιτηρίων μπορεί να ήταν το αποτέλεσμα μιας φάρσας που πραγματοποιήθηκε από τους οπαδούς της μουσικής K-pop.

Κάποιοι συνέκριναν τον Τραμπ με άλλους ηγέτες που βρέθηκαν σε ανάλογη θέση μετά από μια αιφνίδια ανατροπή της τύχης στη διάρκεια της Ιστορίας, όπως ο Μέγας Ναπολέων…

Κάποιοι φρόντισαν να «ντύσουν» μουσικά τις εικόνες του Τραμπ με κομμάτια των Radiohead, των REM, των Foreigner, των Simon & Garfunkel και του Τζόνι Κας.

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κέιλι Μακένανι, προσπάθησε να χρυσώσει το χάπι επιμένοντας στο Fox News ότι ο Τραμπ ήταν στην πραγματικότητα ευχαριστημένος (!) με το πλήθος των οπαδών του στην αρένα, μολονότι τους έλειπε η συνήθης «ζωντάνια». «Ο πρόεδρος κάθε άλλο παρά εκνευρίστηκε», είπε. «Ο πρόεδρος ένιωσε να αντλεί ενέργεια. Ήμουν μαζί του μετά τη συγκέντρωση. Ήταν τεράστια επιτυχία. Είχε κέφια στο προεδρικό ελικόπτερο»…

It wouldve never occurred to me to use Foreigner’s “I want to know what love is” as a soundtrack for the video of a post-rally President Trump tiredly walking, tie undone and MAGA-hat-in-hand, at the White Housepic.twitter.com/ltACg09zfn

— Marc Caputo (@MarcACaputo) June 21, 2020