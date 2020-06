Ακόμη μία δολοφονία με θύμα έναν Αφροαμερικανό έλαβε χώρα χθες, χωρίς να υπάρξει σύλληψη μέχρι στιγμής. Άγνωστος άνοιξε πυρ σε καθιστική διαμαρτυρία του Black Lives Matter, στο πάρκο Τζέφερσον, στο Κεντάκι των ΗΠΑ. Βίντεο δείχνουν ανθρώπους που έχουν στήσει σκηνές στο πάρκο για να κάνουν καθιστική διαμαρτυρία, να δέχονται επίθεση από άγνωστο και ακούγονται απανωτοί πυροβολισμοί. Ο κόσμος τρέχει έντρομος, ενώ ένας άνθρωπος έχει πέσει στο έδαφος. Το αποτέλεσμα της επίθεσης, ήταν η Αστυνομία να εκκενώσει το πάρκο και να διώξει τους διαδηλωτές “προκειμένου να συγκεντρώσει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί για να βρεθούν αυτοί που εμπλέκονται στο περιστατικό” σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η διαδήλωση ήταν ειρηνική και δεν είχε σημειωθεί επεισόδιο, στη διάρκειά της. Σε κοντινό σημείο βρέθηκε και ένας άνθρωπος τραυματισμένος, που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και η κατάστασή του δεν κρίνεται σοβαρή.

CONTENT WARNING: This video of today’s shooting at Jefferson Square Park was pulled from the FB livestream of one of Louisville’s more vocal protesters. Absolutely horrifying to see. To my friends, coworkers and anybody else down there, please be vigilant. Please be safe. pic.twitter.com/AT8PiOIKrG — John Boyle (@JBernardBoyle) June 28, 2020

This is video from Isaiah Collins who was in the area when the shots went off. He was at the back end of Jefferson Square Park @WHAS11 #nightteam pic.twitter.com/POPMfkYOFL — Jessie Cohen (@jessiecohennews) June 28, 2020

Ο δήμαρχος του Λούισβιλ, δήλωσε “βαθιά λυπημένος” για το περιστατικό βίας “εκεί που είχαν συγκεντρωθεί άνθρωποι για να εκφράσουν την ανησυχία τους”. Είναι μία τραγωδία ότι η περιοχή μίας ειρηνικής διαμαρτυρίας, έγινε τόπος εγκλήματος“, σημείωσε.

Η διαμαρτυρία ήταν για την δολοφονία της 26χρονης Breonna Taylor, η οποία πυροβολήθηκε μέσα στο σπίτι της από αστυνομικούς, με οκτώ σφαίρες, σε επιχείρηση για ναρκωτικά. Τρεις μήνες μετά την δολοφονία της, απολύθηκε από το σώμα ο αστυνομικός που την πυροβόλησε. Οι αστυνομικές αρχές υποστήριξαν πως όταν εισέβαλαν στο σπίτι, δέχτηκαν πυρά από τον σύντροφο του θύματος. Μέσα στο σπίτι δεν βρέθηκαν τελικά ναρκωτικά.

Την ίδια ημέρα, στο Κολοράντο, διαδηλωτές έκλεισαν λεωφόρο προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την δολοφονία του 23χρονου Elijah McClain, που σκοτώθηκε από αστυνομικούς τον περασμένο Αύγουστο. Κατά την σύλληψή του, του έκαναν λαβή πιάνοντας τον από τον λαιμό με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να υποστεί καρδιακή προσβολή μέσα στο ασθενοφόρο που τον διακόμιζε σε νοσοκομείο. Έχασε τη ζωή του, τρεις ημέρες μετά.

People stretch as far as I can see in both directions, shutting down the heart of Aurora to demand justice for #ElijahMcClain. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/KIWid8BGjZ — Joe Szuszwalak (@JoeSzusz) June 27, 2020

Διώξεις για απόπειρα καταστροφής αγάλματος

Στο μεταξύ, ποινική δίωξη ασκήθηκε σε τέσσερα άτομα γιατί προσπάθησαν να ρίξουν ένα άγαλμα του πρώην προέδρου της χώρας και υπέρμαχου της δουλείας, Άντριου Τζάκσον μπροστά από τον Λευκό Οίκο. Τοποθέτησαν σκοινιά γύρω από το άγαλμα για να το κατεβάσουν. Στα τέσσερα άτομα, ηλικίας 20 ως 47 ετών απαγγέλθηκαν την Παρασκευή κατηγορίες για “καταστροφή ομοσπονδιακής ιδιοκτησίας“, κατηγορία για την οποία μπορούν να καταδικαστούν σε ποινή που κυμαίνεται από φυλάκιση ενός έτους ως δέκα ετών. “Οι κατηγορίες αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν μια προειδοποίηση προς όλους όσοι βεβηλώνουν τα αγάλματα και τα μνημεία της πρωτεύουσας: η βίαιη και εγκληματική συμπεριφορά σας δεν θα γίνει ανεκτή”, ανέφερε ο εισαγγελέας Μάικλ Ρ. Σέρουιν.

Πολλά αγάλματα, κυρίως στρατηγών της Συνομοσπονδίας ή υποστηρικτών της δουλείας, έχουν μπει στο στόχαστρο, στις διαδηλώσεις για την ρατσιστική βία που δέχονται οι Αφροαμερικανοί στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, έκανε λόγο για δράση “βανδάλων, αναρχικών ή ταραχοποιών” και υπέγραψε προεδρικό διάταγμα για την προστασία των μνημείων.





Με πληροφορίες από CNN και ΑΜΠΕ, Επιμέλεια: Ντίνα Μιχαλοπούλου